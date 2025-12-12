America Inhouse

Modernización de la infraestructura móvil gana premio internacional por impulsar la conectividad y el avance digital

Movistar Perú ganó en la categoría “Mejor Proyecto de Transformación Digital” en los Conecta Latam Awards 2025

Movistar es reconocida en los Conecta Latam Awards 2025 por su liderazgo en transformación digital.

La Nueva Red Movistar, proyecto de modernización tecnológica liderado por Movistar Perú, fue reconocida como el mejor proyecto de transformación digital en los Conecta Latam Awards 2025, uno de los principales galardones de la industria de telecomunicaciones en América Latina. La categoría distingue a la iniciativa que más ha avanzado en lograr la transformación digital de una organización, demostrando beneficios cuantificables y sostenibles para sus clientes y el sector.

¿Por qué la Nueva Red Movistar recibió reconocimiento internacional?

De acuerdo con Movistar Perú, hasta la fecha la Nueva Red Movistar comprende la renovación de más de 1,800 estaciones base y solo en Lima gestiona más del 50% del tráfico de datos móviles, escenario donde miles de usuarios se benefician de una experiencia de conectividad más rápida, estable y robusta. Según la empresa, este proceso de actualización tecnológica es esencial para preparar el camino hacia la futura implementación de la tecnología 5G, al tiempo que fortalece la capacidad operativa para responder a la creciente demanda de servicios digitales.

Foto: Difusión
Foto: Difusión

El reconocimiento fue otorgado en competencia con proyectos destacados de otros países de la región, incluyendo iniciativas de inclusión social vía conectividad móvil en Brasil, interconexión por fibra óptica en la Amazonía latinoamericana, herramientas de cobro digital, y plataformas para la radiodifusión y la transformación digital del sector telecomunicaciones en Chile y Brasil.

Impacto de la transformación digital en la conectividad peruana

Movistar Perú resalta que este premio valida su estrategia de inversión en innovación y transformación digital para consolidar un servicio diferencial. La compañía afirma que la modernización de la infraestructura móvil no solo amplía la cobertura, sino que también mejora la velocidad y estabilidad del servicio para los clientes, permitiendo gestionar mayores volúmenes de información móvil y recursos multimedia.

Según Movistar, con este reconocimiento reafirman su compromiso de seguir impulsando la adopción de nuevas tecnologías, fortalecer la conectividad e impulsar el desarrollo de un ecosistema digital en el Perú. La empresa remarca que, de cara al futuro, la Nueva Red Movistar ofrece una plataforma sólida para la transición tecnológica del país, donde la conectividad se convierte en un habilitador central para el desarrollo económico, social y competitivo.

