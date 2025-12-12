Innovación en educación médica: abren laboratorio avanzado con equipos usados en Harvard y Stanford

La Universidad César Vallejo (UCV) inauguró un moderno laboratorio de Medicina en el campus Los Olivos, implementando tecnología empleada por universidades de élite como Harvard, Stanford y Chicago, y dotando a los estudiantes de espacios prácticos avanzados para su formación. Foto: Difusión

Una nueva infraestructura académica dedicada a la formación médica fue inaugurada recientemente en el norte de Lima, marcando un avance significativo en la calidad y el estándar de aprendizaje para futuros profesionales de la salud en el país. El laboratorio de Medicina incorpora tecnología utilizada por universidades de élite como Harvard, Stanford y Chicago, y está orientado a integrar la teoría con la práctica en el proceso formativo de los estudiantes.

Según la Universidad César Vallejo, responsable de la iniciativa, el espacio ha sido diseñado para fortalecer el desarrollo de competencias clínicas y técnicas, en sintonía con las nuevas tendencias y desafíos del sector salud. El moderno laboratorio cuenta con seis equipos de disección de última generación, capaces de simular condiciones reales de atención médica y facilitar el estudio detallado de la anatomía, fisiología e histología humanas. Cada máquina contiene representaciones anatómicas diversas, incluidas réplicas de cuerpos masculinos y femeninos, adultos y ancianos, permitiendo a los estudiantes visualizar estructuras celulares y funcionales en alta precisión.

El laboratorio cuenta con seis equipos de disección de alta tecnología que simulan condiciones reales clínicas y contienen recreaciones anatómicas completas de diferentes tipos de cuerpos, permitiendo el estudio detallado de anatomía, fisiología e histología. Foto: Difusión

El Dr. José Proaño, director de la Escuela de Medicina, explicó que “el Centro de Anatomía nos va a permitir estudiar tal cual lo hacen las universidades en el mundo. Harvard University, Stanford University y The University of Chicago tienen estas máquinas. Ellos cuentan con estas herramientas para la educación de sus estudiantes de medicina y hoy se implementan en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad César Vallejo”.

Un entorno diseñado para el aprendizaje integral

La nueva instalación ofrece ambientes especializados para reforzar conocimientos clave y preparar a los estudiantes para los retos de la atención médica moderna. Las autoridades académicas destacaron que más allá de la tecnología, la propuesta apunta a un aprendizaje integral y a la consolidación de la Escuela de Medicina como referente nacional.

El Dr. Proaño subrayó que estos equipos “no solo son herramientas de última tecnología para la aplicabilidad. Esta máquina cuenta con seis cadáveres dentro de ella —tres de varón y tres de mujeres, adultos y ancianos—, los cuales permiten ver la anatomía, la fisiología y la histología, que es la parte celular”. El laboratorio favorece así actividades docentes, formaciones y simulaciones prácticas en línea con las mejores prácticas internacionales.

Según las autoridades académicas, El espacio está diseñado para integrar teoría y práctica, fortalecer competencias clínicas y ofrecer experiencias educativas significativas, alineadas con la excelencia y las exigencias técnicas del sector salud. Foto: Difusión

De acuerdo a la información proporcionada, equipos similares son utilizados también en instituciones hospitalarias de referencia, como la clínica del Hospital Dos de Mayo, donde sirven tanto para la enseñanza como para la aplicación clínica multidisciplinaria.

Compromiso con los futuros médicos peruanos

La Mgtr. Kelly Acuña, gerente de Administración y Finanzas, enfatizó que “este moderno laboratorio no lo tiene otra universidad en el país y es importante que los estudiantes le saquen el mayor provecho. Ustedes, a través de una educación accesible, van a tener lo mejor. Vamos a seguir apostando por más tecnología y docentes top, porque nuestros estudiantes se lo merecen. Esto no solamente son edificios, son espacios con los mejores equipos para la formación de los profesionales del futuro”, afirmó.

Desde la universidad destacan que esta infraestructura es parte de una estrategia para ofrecer experiencias educativas de alto nivel, garantizar aprendizaje significativo y preparar a sus estudiantes para contribuir de forma efectiva y ética al desarrollo del sector salud en el Perú.