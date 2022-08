Gussy Lau confesó seguir amando a Ángela Aguilar: “Ya no tenía caso seguir”

Pese a que el compositor habló abiertamente sobre la relación, Ángela ha mantenido el silencio al respecto (Fotos: CUARTOSCURO/Getty Images)

El éxito de Christian Nodal, Aquí abajo, es una de sus canciones más populares y cuenta con miles de reproducciones y descargas en las plataformas digitales. Pero este logro no es únicamente producto del talento del exponente de “mariacheño”, sino también del compositor sinaloense Gussy Lau, quien escribió y realizó la música del popular tema.

Es por ello que por segundo año consecutivo, el músico recibió el galardón Éxito SACM 2022 por la canción que interpreta Nodal, incluida en su álbum Ayayay!, de 2020. Fue en la alfombra azul de este evento donde el compositor habló sobre la inspiración para crear los temas Ahí donde me ven y Se disfrazó, canciones que se han hecho populares en voz de su ex novia Ángela Aguilar.

“Me inspiré en Ángela para componerlas. Ahorita ya no le he hecho temas, sólo he apuntado algunas frases, ideas, nada más y nada en concreto; en los dos últimos meses”, expresó el compositor, quien también forma parte del equipo de músicos que colaboran en los estudios musicales de Pepe Aguilar, su ex suegro.

Ángela Aguilar y Gussy Lau aparecieron muy cercanos en las imágenes dadas a conocer en Twitter (Foto: Twitter)

Al ser cuestionado sobre si sigue enamorado de la llamada “princesa del regional mexicano”, el compositor afirmó contundentemente “¡Sí!”. Sin embargo, Gussy Lau expresó sentirse traicionado por alguna persona de su círculo cercano. Y es que fue hace unos meses cuando circularon en internet las imágenes donde aparece muy cariñoso junto a la cantante de regional.

Dichas imágenes fueron capturas de pantalla de historias de Instagram compartidas limitadamente sólo a sus “amigos cercanos”, por lo que su filtración a las redes sociales fue “una traición” para el compositor.

Esa habría sido la prueba que destapó la relación entre ambos, y tras ello, la pareja se separó. Por su parte, Ángela no ha hablado respecto a la relación que fue señalada por algunos por la diferencia de edades: el músico es mayor que ella por 15 años.

La relación causó polémica por los 15 años de diferencia entre sus edades (Foto: Sociedad de Autores y Compositores de México/IG Angela Aguilar)

En este encuentro con la prensa, Gussy añadió que aunque no de inmediato terminó su noviazgo con la menor de la llamada ‘dinastía Aguilar’, finalmente se distanciaron y se dio la ruptura:

“Más vale tener el corazón en mil pedazos, pero la conciencia en una pieza, sabemos que hicimos las cosas bien. Eso fue ajeno para mí. El que se diga que yo lo haya filtrado, jamás lo haría. Y nada, nada más queda el aprendizaje. Después de la ruptura mejor el distanciamiento, para estar en plena madurez, ya no tiene caso seguir”, expresó el autor.

El galardonado músico contó que cuenta con más de 30 canciones compuestas por él y en colaboración con Leonardo Aguilar, su ex cuñado. “La editora los está sacando. Ya está el videoclip en Youtube de Ángela cantando Se disfrazó. Y sí, gracias a Pepe Aguilar, una de mis canciones llegó a Intocable, No me hablen de amor y falta otra más con Camila”, añadió.

Gussy Lau es compositor sinaloense, artífice de múltiples éxitos del regional mexicano (Foto: Instagram)

Respecto a las versiones que han asegurado que Gussy podría perder oportunidades laborales en una supuesta represalia por parte de Pepe Aguilar, tras hacerse público el polémico romance, el músico contestó. “No no me ha afectado en mi trabajo. La verdad es que no”.

Gussy también expresó su sentir respecto a la relación con su ex, y aclaró que el distanciamiento ha sido “lo mejor”, por lo que cada uno ha tomado caminos separados.

“Ya hace tiempo de eso, 5 a 6 meses. Yo más sereno, más tranquilo no es mi tema favorito de hablar. Y lo mejor ha sido el distanciamiento entre nosotros y como personas maduras ya no tenía caso seguir, ante esta intromisión, porque de nuestra relación sólo lo sabía un círculo muy íntimo mío y de ella”.

