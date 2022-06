Pedro Sola volvió al hospital y se ausentará de Ventaneando: “Me devolvió la luz”

Pedro Sola fue sometido a dos intervenciones en una semana (Foto: Instagram/@tiopedritosola)

Fue hace días cuando Pedro Sola acaparó los titulares de espectáculos, pues el conductor de Ventaneando se mostró un tanto indiferente a la visita del comediante conocido como “El escorpión dorado”.

Cuando Alex Montiel, quien da vida al personaje, apareció en el foro del programa emblema de TV Azteca, los presentes lo recibieron con sonrisas y cordialidad, excepto Sola, quien hizo evidente su disgusto ante la visita del popular influencer de YouTube.

Sin emitir comentario alguno, ni siquiera una sonrisa, el famoso “Tío Pedrito” únicamente se abocó a presenciar cómo sus compañeros charlaban con “El escorpión dorado”, quien hizo gala de su irreverente sentido del humor e intentó arrancarle una sonrisa al conductor sin éxito.

La enemistad entre El escorpión dorado y Pedro Sola se hizo evidente desde 2021 (Foto: Archivo)

En medio de la transmisión del programa, Sola expresó “No me caes bien, tu personaje no me cae bien, tú como persona me caes perfecto”. En ese momento, el hermano de Werevertumorro no comentó nada y continuó platicando con los demás conductores.

La situación escaló al día siguiente, pues con una imagen donde se le ve a Pedro Sola acostado sobre una cama de hospital, Pati Chapoy dio a conocer que el economista de profesión había sido internado.

“Ayyy mi querido @tiopedritosola tantas preocupaciones. Recupérate pronto…”, escribió la presentadora estrella de TV Azteca en su cuenta de Twitter.

La preocupante imagen que en un inicio compartió Pati Chapoy (Foto: Archivo)

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y, aunque algunos rápidamente enviaron sus buenos deseos al famoso, otros no dudaron en atribuir que el deterioro de la salud de Pedro se debió al mal rato que pasó un día previo con la visita del Escorpión Dorado.

“Los corajes que le hizo pasar @ESCORPIONGOLDEN pobre Pedrito”. “Que por el coraje que le hizo pasar el @ESCORPIONGOLDEN. No tiene escrúpulos, con tal de hacer su show no le importa pasar por encima de los demás. Personaje nefasto”. “Ya ves lo que provocas @ESCORPIONGOLDEN”, fueron algunas de las menciones que aparecieron en redes sociales.

Pero la situación se calmó al día siguiente cuando Pedro dio una actualización sobre su estado de salud y aseguró a través de un mensaje en sus redes sociales y un enlace al programa que se encuentra bien.

Pedro no ocultó su antipatía hacia "El escorpión dorado" (Foto: Facebook/El escorpion Dorado Instagram/@tiopedritosola)

“Muchas gracias amigos por los mensajes para saber cómo estoy de salud, mi intervención fue algo programado y ya me encuentro en casa, en plena recuperación, pero como pirata del caribe”

Sola hizo un enlace a la transmisión de Ventaneando de esta tarde, donde demostró que se encuentra bien e, inclusive, bromeó acerca de su salud.

Según informó, fue sometido a una cirugía por cataratas del ojo derecho y el próximo viernes 10 de junio tendrá que regresar al hospital por su ojo izquierdo.

Pedro también compartió cómo fue el proceso de su cirugía, desde que llegó al hospital hasta que salió. Explicó que después de salir del quirófano, desayunó en el nosocomio y se fue a su casa. Ahora, se dio a conocer que efectivamente Sola regresó al hospital para tratar sus cataratas, esta vez del otro ojo.

El comunicador no se presentó al foro este lunes 13 de junio (Foto: Instagram/@tiopedritosola)

Así lo dio a conocer Alex Kaffie en su columna Sin lisonja, donde comentó que Sola tuvo que regresar al hospital como ya lo había adelantado él mismo.

“Aunque la operación de cataratas a la que se sometió el viernes fue exitosa, don Pedro Sola se tomará libre toda la semana para convalecer. Los amolados seremos sus seguidores, pues vamos a extrañarle en Ventaneando”, escribió Kaffie.

El conductor acudió a su segunda intervención para tratar el problema de cataratas en los ojos (Foto: Instagram)

De hecho este lunes no apareció, por lo que a cuadro se pudo ver a Linet Puente, Daniel Bisogno, Mónica Castañeda, Rosario Murrieta y Pati Chapoy.

Por su parte, Pedro compartió una foto con su doctor luego de haber salido bien de sus dos cirugías y le agradeció por “devolverle la luz y los colores brillantes”.

“Posando con mi Dr Allan Collura Merlier, quien me acaba de devolver la luz y los colores brillantes con la operación que me realizó de cataratas en ambos ojos. Uno no sabe lo que se va perdiendo de agudeza visual gradual hasta que la situación se revierte. Hay algo que los gringos dicen de los médicos y es que tengan “bed side manners” y el Dr Collura tiene las mejores. Un hallazgo haberlo conocido.”, escribió el comunicador.

