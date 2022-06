Laura León quiere debutar en OnlyFans: “Les voy a enseñar todo el tesoro”

La actriz quiere abrir su cuenta

La farándula de los años 90 en México tiene una artista femenina que sigue siendo una clara referencia de cómo se hacía música y televisión en esa generación: Laura León. A pesar de que los años ya han pasado, pero ella se encuentra mejor que nunca, la actriz sigue actualizándose y por ello no quiere quedarse atrás en una tendencia muy viral.

Ante las cámaras de Venga La Alegría Fin de Semana, la cantante confesó que quiere abrir su cuenta en la plataforma más controversial de los últimos años, ya que su libertad para subir y vender contenido ha propiciado un nuevo mercado de videos y fotos íntimas, sin la necesidad de tener una productora detrás de ello: OnlyFans.

Con el buen sentido del humor que la caracteriza, León habló sobre ello: “Yo quiero abrir OnlyFans, claro que sí. ¡Les voy a enseñar todo el tesoro!”, mencionó antes de bromear con que así como su gran marca es usar diversas pelucas extravagantes, para su nuevo contenido repetiría la fórmula. “Esta precioso, acabo de mandar a hacer una pelucas preciosas, habrá de todos los colores y sabores”.

Laura León ya tiene nietos

Al ver que la prensa, los fans que se encontraban ahí y sus familiares no dejaban de reír con sus declaraciones, la intérprete de canciones como Suavecito Suavecito, Dos mujeres un camino y El club de mujeres engañadas agregó cuales son sus gustos y cosas que le dan pena: “De repente es muy tímida, pero me gusta de todo ja, ja ja”.

Laura León se suma a la ya larga lista de bioseries que se preparan para los próximos meses en tierra Azteca, pues aseguró que no solo es el deseo de hacerla, sino que ya se encuentra aterrizando en términos finales para presentarla ante los ejecutivos, de lo que se rumora podría ser trabajada por Televisa Univision, por lo que se espera que sin pena alguna se cuente la historia detrás de la gran estrella y mujer que es hoy en día.

“Sí hay muchas cosas. Pero se ha retrasado un poquito tesoros, hay que tener la paciencia porque no se puede de que ‘Ya ahorita’, no pues no. Las cosas llegan a su tiempo y los tiempos de Dios son perfectos”, mencionó la actriz de melodramas como Dos mujeres, un camino, El premio mayor, Mujeres engañadas y Dos hogares -última telenovela de Anahí-.

La actriz tendrá su bioserie

Para la llamada Tesorito en su bioserie no habrá nada de censura, por lo que le prometió a sus fans que realmente conoceran a Laura León, pues a diferencia de otras series donde algunos temas polémicos o perjudiciales para las estrellas no son tomados, en su historia todo será contado según lo que ella vivió sin importar que se llegue a mencionar el nombre de otros colegas de renombre en el medio: “Yo sí voy a hablar de todo, de una vez ya que se sepa todo, ¡Agarrense tesoros!”.

¿Competencia a Ninel Conde?

Hace un tiempo, Ninel Conde sorprendió a sus seguidores de redes sociales al anunciar que abrió su cuenta de OnlyFans, tal y como lo había prometido meses atrás. La actriz levantó la expectativa al asegurar que el contenido disponible en su página será algo “nunca antes visto” y dio un pequeño adelanto, por lo que Laura León bromeó con el tema.

Ninel tiene una cuenta en OnlyFans (Foto: Captura de pantalla)

El Bombón Asesino comentó que hasta el momento ya cuenta con dos sesiones fotográficas que se llevaron a cabo en Los Ángeles y Miami, Estados Unidos. También explicó que no subirá contenido con material explícito, entendido como desnudos, porque considera que su concepto va por otro lado. No obstante, aseguró que habrá: “Piecitos y algo más”.

