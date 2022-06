Karol G enamoró con concierto en Guadalajara y regaló boletos a sus fans

Karol G enloqueció a sus fans tapatíos con un gran espectáculo en el "Auditorio Telmex". (Foto: REUTERS/Maria Alejandra Cardona)

Karol G regresó a México para ofrecer cuatro conciertos en las ciudades más importantes del país: Guadalajara, Monterrey y CDMX como parte del Bichota Tour Reloaded. Después de varios meses la espera terminó y el pasado miércoles 8 de junio la artista colombiana se presentó con gran éxito en el Auditorio Telmex, donde no solo deleitó a sus fans tapatíos con sus canciones, también habría sorprendido a otros tantos con boletos gratis previo a su presentación.

Hace unas horas se viralizó en redes sociales un video que capturó el encuentro que tuvo la intérprete de Bichota, Provenza, Tusa, 200 copas y El makinon con un grupo de fans que se dio cita a las afueras de las instalaciones donde se encontraba. Tras escuchar la emoción de los mexicanos, Karol G decidió acercarse para saludarlos, por lo que las expresiones de cariño se hicieron más fuertes sin imaginar que la cantante los sorprendería con un regalo muy especial.

Después de intercambiar unas palabras, la colombiana buscó entre sus cosas unos boletos que tenía guardados y los sacó para regalarselos al público que la estaba esperando pidiéndoles que se presentaran con la misma alegría en su concierto. Como era de esperarse los gritos se intensificaron, todos querían una entrada para su concierto en Guadalajara: “Gracias, te amo”, externó una fan casi al borde de las lágrimas.

Karol G regalando entradas en Guadalajara. 🇲🇽 pic.twitter.com/SEAWEsSZgd — Karol G Stats (@KarolGOnStats) June 9, 2022

Después de regalar varios boletos, la cantante consultó con su equipo cuántos más podía dar y así terminó obsequiando todos los que llevaba en el bolsillo de su sudadera. Los fans quedaron muy contentos con el inesperado regalo que les dio su ídolo y sin más agradecieron el gesto. Cabe mencionar que antes de retirarse, Karol G firmó un dibujo que hizo un fan en su honor.

El video rápidamente se difundió en redes sociales, donde su gran comunidad de fans aplaudió la linda intención que tuvo con los tapatíos.

“Bonito detalle regalar boletos, eres una hermosura”. “Te amo reinota”. “La gente gritando detrás de esa reja me representa”. “Qué lindo cuando se da todo para los fans”. “La de blanco si se lo tuvo bien merecido”. “Una reina con una sencillez muy grande”. “OMG que nos dé a nosotres”. “La emoción de la gente”. “Es la más linda del world”, fueron algunas reacciones en Twitter.

En Twitter y TikTok también circulan algunos fragmentos de su concierto en Guadalajara, Jalisco, donde se puede ver entregada a su público. Gracias a ello se sabe que durante la noche se cubrió con una bandera que fusionó a México y Colombia en uno solo.

El siguiente concierto de Karol G en México está programado para este jueves 9 de junio en la Arena Monterrey y dos día después viajará a la CDMX para ofrecer dos espectáculos más: el sábado 11 y domingo 12 de junio. Los boletos para sus presentaciones en la Arena Ciudad de México oscilan entre los 449 hasta los ,791 pesos mexicanos, esto de acuerdo con la página oficial de Superboletos.

