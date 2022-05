Cynthia Urías escuchó a la mamá de Belinda hablar mal de Christian Nodal

La conductora aseguró que Schüll no la reconoció (Fotos: Ig/@cynthiaurias Ig/@schull.belinda CUARTOSCURO)

El mundo del entretenimiento mexicano despertó este miércoles 18 de mayo con los mensajes que Christian Nodal escribió de madrugada en Twitter, en uno de los cuales presuntamente le dirige fuertes palabras a su ex suegra, la señora Belinda Schüll.

Y es que luego de que la mamá de la intérprete de Luz sin gravedad aplaudiera en su cuenta de Instagram un comentario que se refiere a Nodal como un “naco”, el cantante de 23 años compartió un mensaje donde se puede advertir que la mamá de Belinda sólo se aprovechaba de ella y sus “20 años” de trabajo, y puso en evidencia cómo supuestamente la cantante le pedía dinero para asuntos personales, e incluso también para sus papás.

En medio del revuelo, la conductora Cynthia Urías “le echó más leña al fuego”, pues aseguró haber presenciado cómo la mamá de “Beli” se expresó muy mal de Christian Nodal en un lugar público que no especificó.

Cynthia le recomendó a la mamá de Belinda ser más prudente cuando habla mal de alguien (Foto: Instagram)

Durante su participación en vivo en su programa ¡Cuéntamelo ya!, Urías destapó que fue testigo de cómo Belinda Schüll hablaba con otra persona sobre lo mal que veía la relación de su hija con el compositor de regional mexicano.

De acuerdo con la conductora, la mamá de Belinda no se percató de su presencia en el lugar donde coincidieron: “El fin de semana escuché sin querer una plática de la señora Belinda, yo estaba con mi tapabocas y yo creo que la señora no me reconoció y estaba hablando muy fuerte cosas de Nodal a otra persona”, expresó en la emisión.

Urías destacó que dentro de lo que pudo escuchar en la conversación, se dio cuenta de que la señora nunca estuvo de acuerdo con el noviazgo que por casi dos años sostuvo su hija con el cantante de De los besos que te di, relación en la que incluso ya estaban comprometidos a casarse, esperado evento por los fans de los “Nodeli” que no pudo concretarse finalmente.

“Así de ‘ay, es que cómo sufría por Nodal, es que te acuerdas que a mí no me gustaba esa relación’”, dijo.

Belinda Schüll aplaudió un comentario donde le llaman "naco" a Christian Nodal (Foto: Instagram @schull.belinda Foto: Getty Images Foto: Instagram @belindapop)

La presentadora subrayó que ella no le dijo nada a Christian, a quien no conoce, pero sí recomendó a la señora que tenga más cuidado cuando hable de terceras personas en un lugar público, pues se podría meter en problemas.

“Yo no hablé con Nodal, yo no le dije nada y ni lo conozco, pero imagínate que la señora ande hablando así por la vida, que no se dé cuenta quién la escucha. Que vayan y le digan a Nodal ‘Es que la señora sigue diciendo que tú...’. Pues ya se enfadó”, agregó la presentadora.

La nueva controversia que envuelve a Nodal y a la intérprete de Sapito comenzó hace unos días, cuando Belinda Schüll apoyó y escribió algunos mensajes en contra de su ex yerno, algo que habría destapado la furia del cantante de “mariacheño”, quien la acusó de estar sólo “cosechando los frutos de su hija”.

La madre de Belinda habría expresado su descontento con la relación entre su hija y el compositor sonorense (Foto: Instagram @schull.belinda)

“El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”, escribió la también madre de Ignacio “Nachito” Peregrín.

Tras ello Nodal escribió la madrugada de este miércoles: “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar, se acabó todo”, escribió el cantante.

Aunado a ello, publicó una captura de pantalla de una conversación en la que supuestamente la intérprete de Bella traición le pedía dinero a su entonces novio para arreglarse los dientes, además de una suma destinada a los señores Peregrín Schüll.

