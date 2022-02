Enrique Bunbury anunció su retiro de los escenarios tras una tropezada gira en México

El cantante y compositor Enrique Bunbury. EFE/Paco Santamaría/Archivo

Enrique Bunbury, uno de los cantantes españoles más exitosos del rock n roll, anunció su retiro de los escenarios después de finalizar su gira de conciertos planeada en 2022 debido a un malestar en la voz.

A través de su newsletter y redes sociales, el cantante oriundo de Zaragoza, España, dio a conocer las razones detrás de la tropezada gira por el festejo de sus 35 años de carrera.

De acuerdo con sus declaraciones, durante los últimos años sufrió un malestar que habría comenzado alrededor de 2015, durante su gira Mutaciones. y que continuó así durante el tour Expectativas y hasta 2019.

El cantante reveló que un malestar convirtió su pasión, la música, en una “fuente de inmenso dolor y sufrimiento” (Foto AP/Berenice Bautista, archivo)

En este sentido, confesó que la pandemia por Coronavirus a nivel mundial, y los parones en cualquier actividad cultural, incluyendo grabaciones o giras nacionales e internacionales fueron un alivio para él.

Sin embargo, creyó erróneamente que se había ido el malestar, pero fue durante su gira en México, el inicio de los festejos por sus 35 años, que corroboraron lo contrario, por lo que tomó una drástica decisión.

“El parón de las giras internacionales, el 20 y el 21, me hizo pensar que quizás mi mal se había diluido y las ganas de reencontrarme con público, técnicos y músicos encima de un escenario, era una fuerza mucho más poderosa”, escribió.

El cantante canceló y reprogramó varios conciertos en México por problemas de salud EFE/José Luis Cereijido/ Archivo

Enrique Bunbury se retiró por un malestar de voz

La razón detrás de su retiro es una molestia cuando canta que lo ha venido atormentando. Según describió el cantante, desde el momento en que sale de su casa y comienzan los viajes, le llegan dolores que lo acompañan durante todo el concierto.

Aunque no reveló los diagnósticos que ha recibido, ni los nombres de las posibles enfermedades o molestias, sí dejó claro que su garganta se irrita, y las vías respiratorias le dificultan el cantar.

“De manera que lo que normalmente era un placer y deleite, se ha convertido en fuente de inmenso dolor y sufrimiento. Nada de esto me ocurre jamás, si no estoy de gira”, apuntó ante la enorme tristeza de sus fanáticos.

Por ello, tomó la decisión, “muy meditada”, de retirarse de los escenarios, pero únicamente en conciertos y giras, por lo que sus presentaciones pendientes hasta septiembre de 2022, la mayoría en España y los Estados Unidos, serán los últimos en su carrera.

Bunbury reveló que el malestar comenzó en 2015 EFE/JAVIER BELVER/Archivo

Sin embargo, es conocido en el mundo del arte por ser un entusiasta de otras actividades que no implican la música, incluso el mismo las describió en su comunicado, asegurando que ahora se dedicará a pintar y escribir libros de poesía.

Además, dejó abierta la posibilidad de continuar con la composición de canciones, además de grabar más discos, aunque éstos no vayan a ser presentados en vivo, ni de manera internacional con extensas giras.

“Tengo la edad para hacer este cambio importante en mi vida y el apoyo de mi familia y management”, escribió el cantante zaragozano.

Enrique Bunbury reveló que continuará escribiendo canciones y grabando discos, pero no saldrá de gira EFE/Mario Guzmán/ Archivo

Agradeció a todas las personas que han estado con él desde el inicio de su carrera, y hasta este momento, incluidos los fanáticos que le han acompañado en vivo a lo largo de los años por España, Europa, Latinoamérica, Estados Unidos y Japón.

No dejó atrás a su banda, los Santos Inocentes, ni a su equipo técnico, ni al grupo encargado de su representación.

“En estos 35 años, me he subido a los mejores escenarios del mundo y algunos de los peores, he actuado delante de 25 personas y 250 mil y, en la mayoría de ellos, he tenido la fortuna de disfrutar de una época en la que no se veían ni mascaretas ni celulares. ¡Gracias sinceras!”, redactó.

Enrique Bunbury es un gran fanático de la música mexicana AFP PHOTO / ALFREDO ESTRELLA

Por último, Enrique Bunbury se despidió con la esperanza de que la siguiente etapa de su carrera le siga interesando a sus fanáticos.

“Ha sido un gran viaje. Gracias a todos. Enrique Bunbury”, culminó.

