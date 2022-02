Christian Nodal estuvo en casa de su ex mientras Belinda estaba de viaje

La cantante sorprendió con sus declaraciones (Foto: Instagram/@belindapop)

La ruptura entre Christian Nodal y Belinda sigue siendo el tema de conversación más recurrido en el medio de la farándula, pues al público le sigue sorprendiendo que cuando todo parecía ir viento en popa en el romance de los famosos, ellos hayan decidido separar sus vidas.

Especialmente por la cercanía familiar que tanto la intérprete de En el amor hay que perdonar y el exponente de ‘mariacheño’ mantenían con las familias de cada uno: a Belinda se le vio convivir con la familia Nodal en distintos eventos, mientras que el nacido en Caborca, Sonora, estuvo presente más de un año en las celebraciones de la familia Peregrín Schull.

Aunque han circulado diversas teorías en torno a la sorpresiva ruptura, una de las más fuertes es que la actriz de Cómplices al rescate le habría solicitado a su hoy ex novio la cantidad de cuatro millones de dólares para abonar a la deuda que tiene con la Hacienda mexicana por cargos de impuestos atrasados.

En 2017, el ilusionista compartió un texto tras la ruptura sentimental que tuvo con Belinda (Foto: Instagram)

Y es que según difundió el programa Chisme No Like, Nodal se habría enfurecido al conocer que en realidad la deuda de ‘Beli’ correspondía a 500 mil dólares y no los millones que le había pedido.

Por otro lado, otra versión apunta que la mamá del intérprete de regional mexicano le habría pedido a la cantante de Sapito que terminara su relación con Nodal, debido a la diferencia de edades, más de diez años, y a lo desigual de sus trayectorias artísticas, pues Cristy Nodal habría considerado que su hijo aún tiene una carrera deslumbrante y prometedora por delante.

Una imagen del cantante cubriéndose la cara, presuntamente estando en casa de su ex novia, se ha viralizado (Foto: Captura de pantalla)

En medio de las versiones, ahora surge otra más, pues se difundieron fotografías del cantante caborqueño que habrían sido captadas cuando aún sostenía una relación con la también actriz española nacionalizada mexicana, cuando habría estado de visita en la casa de su ex novia, una chica de nombre María Fernanda.

Ex novia de Christian Nodal aparece en redes tras revelarse el romance del cantante con Belinda (Foto: Instagram @mfgm2)

Fue en el programa Ventaneando donde se dieron a conocer detalles de la visita que hizo el ganador del Grammy Latino a la casa familiar de su ex pareja, quien vive con su hermano, gran amigo del intérprete de Botella tras botella.

Según trascendió en la información, la visita de Nodal a la casa de sus ex suegros se habría dado en las fechas correspondientes antes de haber disuelto su romance con Belinda, cuando la también actriz de la serie española próxima a estrenarse Bienvenido a Edén habría estado de viaje en la ciudad de Nueva York.

Ahora se especula que tras la visita de Christian en la casa de su ex novia, Belinda habría enfurecido al grado de tomar la decisión de terminar la relación de año y medio, la que ya estaba en planes avanzados para la eminente boda de la llamada ‘pareja del momento’.

“Mientras ella estaba en Nueva York, el niño Nodal se fue a Tapalpa, ahí vive la ex novia y fue a ver al ex cuñado porque es muy amigo del ex cuñado. Hay un berrinchazo en medio”, comentó Pati Chapoy.

Ex novia de Christian Nodal aparece en redes tras revelarse el romance del cantante con Belinda (Foto: Instagram @mfgm2)

En redes sociales también se viralizaron fotos que comprobarían que el músico estuvo en la casa de su ex, pues en una foto aparece el cantante sonorense sentado en un sillón y cubriéndose la cara, quizá con el objeto de pasar desapercibido en la publicación que ahora ha salido a la luz.

Las reacciones de algunos fans de Belinda apuntaron a la supuesta infidelidad que habría vivido por parte de su novio diez años menor que ella: “Nodal de visita a casa de su ex, qué bueno que Beli decidió tomar su camino y dejar este inmaduro poco hombre, Beli te amamos”, escribió la cuenta @EnriiquePOP.