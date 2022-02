Banda MS habló sobre su próxima participación en Coachella

la banda se presentará en el festival (Foto: Instagram: @Bandamsoficial)

El renombrado Coachella Valley Music and Arts Festival sorprendió este año con su retorno, ya que la pandemia por Covid-19 había impedido la realización de este evento desde 2020.

No obstante, algo que dejó bastante contentos a los mexicanos, fue enterarse que la renombrada Banda MS también estaría presente en el evento. Ante esta situación, la agrupación habló un poco sobre las expectativas que tienen sobre su participación en este festival internacional.

“Llevamos mas del año esperando esa fecha y volver a estar nombrados porque dicen que hay grupos que los nombraron y ahora ya no están. Pero banda MS sigue ahí pisando fuerte y está en el mismo lugar y bien contento lo tomamos”, dijo Alan Ramírez, vocalista de la banda para Ventaneando.

Por su parte, Oswaldo Silvas remarcó que los integrantes de la banda estaban muy felices de haber sido considerados para la ocasión.

“Que nos hayan tomado en cuenta para ser unos de los representantes de México nos da mucho gusto y ojalá que la gente (esté) igual re contenta”, expresó Oswaldo Silvas.

La Banda MS fue invitada a Coachella (Foto: EFE/José Méndez)

Alan Ramírez dijo que Yuliana Preciado tiene un buen futuro en la música y agregó que la joven, hija de Julio Preciado seguramente hará grandes cosas a lo largo de los años.

“Pasa mayor tiempo en mi casa que en su casa, le digo que ya le voy a quitar los papeles a su papá. La voy a hacer como mi hija también. Es una niña que canta muy bonito y cualquier tip, cualquier consejo que le podamos dar, se lo daremos con mucho gusto porque sabemos que canta muy padre y va a ir muy alto”, añadió.

Respecto a su nuevo sencillo llamado Ojos Cerrados la banda mencionó que tuvo un buen recibimiento por parte de los seguidores en redes sociales.

Durante esta edición de Coachella, Grupo Firme realizará su debut los días viernes 15 y 22 de abril de 2022, misma fecha donde hubo otro gran cambio.

Luego de varios años en silencio, Rage Against The Machine era la gran apuesta del festival que se realiza anualmente en Indio, California; sin embargo, fueron reemplazados por Harry Styles, la estrella británica ex miembro de One Direction. No hubo mayor explicación.

La Banda MS se fundó en Mazatlán en 2003 (Foto: instagram)

Por otra parte, los días domingo 17 y 24 de abril, se añadió Natanael Cano, el cantante mexicano de Trap que mezcla su estilo con el llamado regional mexicano, causando gran sensación entre el público mexicano y norteamericano con los “Corridos Tumbados”.

Ambos acompañarán a otros proyectos mexicanos que ya habían sido confirmados por el festival. Los mismos fines de semana que el originario de Sonora, destaca la participación estelar de Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, o Banda MS a secas.

Por último, el cantautor chihuahuense Ed Maverick tendrá su primera oportunidad en el cartel de Coachella Valley Music and Arts Festival. Sus fechas de presentación serán los días 16 y 23 de abril de 2022.

Recientemente, en TikTok e Instagram internautas difundieron un video en donde se ve cómo Natanael Cano se retira del escenario del Día Nacional de la Banda, celebrado en Los Ángeles, California. Mientras va caminando, es evidente que avienta el micrófono e, incluso, habría levantado el dedo medio hacia el promocional de la Banda MS.

Después de que el video estuvo circulando por varias horas y cada vez surgían más críticas, el sonorense respondió a los comentarios a través de su cuenta de Instagram, donde se disculpó con la banda por haber respondido así.

A lo largo de sus stories, el cantante negó que hubo abucheos, por lo que aseguró que su molestia se debió a que a su banda la sacaron del escenario antes de lo debido. Ya que él no comprendió la situación, habría abandonado también el lugar y su primera reacción fue la de hacer señas obscenas a la banda.

