Diego Boneta dedicó emotivo mensaje para Renata Notni por su cumpleaños 27

El pasado 3 de enero de 2022 la actriz mexicana, Renata Notni celebró su cumpleaños número 27. Gracias a esto su actual pareja, Diego Boneta, le dedicó un emotivo mensaje a través de sus redes sociales.

El histrión mexicano que aparece en la película dirigida por Michel Franco, Nuevo orden, compartió una imagen en Instagram donde ambos están abrazados disfrutando de la playa y escribió junto con la fotografía: “¡Feliz cumpleaños amor! Life is better with you in it. Love you!/ La vida es mejor contigo en ella. Te amo”, se lee en el post de Instagram.

Más adelante, la intérprete de La boda de la Abuela (2019) contestó amorosamente la publicación de Diego Boneta: “Gracias amor! Love you”.

Por su parte, la actriz compartió un sensible mensaje en su cuenta personal para agradecer las muestras de cariño por parte de sus amigos y seguidores: “Un día estás así.. y al otro amaneces cumpliendo 27. Agradecida y verdaderamente bendecida. HAPPY BIRTHDAY para mí”, escribió la también modelo mexicana.

En las muestras de cariño ubicadas dentro de la caja de comentarios se hizo presente Diego Boneta, quién volvió a felicitar a Renata Notni: “¡Feliz cumpleaños amor! Love you”, escribió el afamado histrión mexicano que cumplió años el pasado mes de noviembre.

En los comentarios se pueden leer mensajes de diversas personalidades del medio del espectáculo nacional, quienes al igual que Boneta no perdieron la oportunidad de felicitar a su colega: “Feliz cumple Ren te quiero”, “Happy bday hermana linda”, “Mi adorada, guapa, pero sobre todo talentosa colega y amiga: muy feliz cumple. TQM”, escribió Mane de la Parra, Zuria Vega y Benny Ibarra, entre otros.

Cabe recordar que Diego Boneta y Renata Notni, iniciaron su noviazgo el pasado 6 de diciembre del 2020 y se han encargado de compartir diversos momentos juntos como el fin de año en donde aprovecharon para irse de vacaciones a Nueva York.

La pareja de intérpretes, han tratado de mantener una relación lo más privada posible, aunque en ocasiones revelan un poco de lo que hacen juntos y, hace unos días mostraron, mediante sus historias de Instagram, que pasearon por Central Park tomados de la mano, probaron comida típica del lugar y visitaron lugares icónicos de la ciudad.

Fue el pasado 7 de diciembre del 2021 que ambos actores compartieron un emotivo momento para celebrar su primer aniversario en pareja. El primero en agradecer esta nueva etapa de su vida fue Diego Boneta: “Exactamente, un año desde que se tomó esta [foto]. Feliz aniversario, amor. Te amo”, señaló el histrión mexicano de 31 años.

Por su parte, Renata Notni también le extendió una felicitación desde su perfil de Instagram. La actriz subió una selfie que se tomó junto al actor de La era del rock en una playa: “¡1 año así y cada vez se pone mejor! Te amo”, redactó la joven actriz mexicana.

Tras él anunció de aniversario, diversos usuarios en redes sociales quedaron cautivados con la química de la pareja y empezaron a especular sobre si en algún momento el actor mexicano se atrevería a pedirle matrimonio a la también intérprete .

Fue antes de cerrar el 2021 que Diego Boneta habló sobre esa posibilidad para el programa vespertino de TV Azteca, Ventaneando y compartió su sentir sobre si en algún futuro llegara al altar: “Voy un día a la vez y es algo en lo que, sabes, como que todavía somos novios y todo, pero poco a poco [...] En algún futuro, por supuesto. Soy muy unido a mi familia, para mí, mi familia es súper importante y en algún punto totalmente”, finalizó para el programa conducido por Pati Chapoy.

