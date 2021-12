Por qué Pepillo Origel no disfruta la Navidad

El oriundo de Guanajuato contó cómo fue la última vez que habló con su madre

El conductor de espectáculos, Juan José Origel, mejor conocido como “Pepillo”, reveló cuál es el motivo por el que no goza de las fiestas decembrinas, principalmente Navidad.

A través de su canal homónimo de YouTube, en el que ha protagonizado diversas discusiones con los haters que lo critican, el conductor compartió un video titulado La Navidad para mi es triste, en donde abrió su corazón hacia sus seguidores y explicó cómo la pérdida de su madre afectó su estado de ánimo cuando las fiestas decembrinas están próximas a realizarse.

“Desde que falleció mi mamá para mí la Navidad ya no es lo mismo; después de que a mi madre la perdí un día de Navidad les digo a mis hermanas: ‘Ustedes tienen a sus familias, a sus nietos y todo, no dejen de pasar las Navidades con ellos’”, externó al inició del audiovisual.

Asimismo, recordó que las celebraciones decembrinas las disfrutaban desde la casa de su abuela y mencionó que gracias a ello, previo a su pérdida, las esperaba con ansias debido al gran sazón que poseía la madre de Teresa Padilla, su progenitora.

(Foto: Instagram/@juanjoseorigel)

“Mi mamá siempre decía: ‘aquí pasan la Navidad conmigo y ya después se pueden ir a donde quieran’”, recordó Pepillo Origel.

Posteriormente, el conductor narró cómo fue la última vez habló con su madre, pues contó que ella no tenía inconveniente en que no asistiera a verla para dicha celebración, ya que, según Origel, su progenitora no quería que estuviera durante su último día con vida. Ante ello, el oriundo de Guanajuato decidió irse de vacaciones a Brasil.

“Todavía hablé con ella; en Brasil eran las 12:00 y en México eran las 9:00 de la noche, y digo: ‘ya tengo todo preparado, todo listo, te hablo mañana’. Todavía me preguntaba mi mamá: ‘te subiste al helicóptero en Iguazú, ¿cuánto te costó? Porque cuando fui con tu papá nos costó tanto... Madre... Total que así es la vida”, recordó con la voz entrecortada.

Finalmente, Origel comentó que pasar la Navidad con sus seres queridos en años recientes, aún sigue sufriendo por la pérdida de su madre.

“Sí tengo mi familia y mis hermanas que adoro, mis sobrinos, pero nunca fue igual la vida”, aseveró.

El conductor aún sufre por la ausencia de su madre (Foto: Instagram/@conpermisotv)

Cabe mencionar que durante los últimos días, el conductor fue criticado luego de revelar los nombres de más de una famosa a quien vio salir de un clínica en donde realizan cirugías estéticas.

Durante el programa Con Permiso, el conductor dio los nombres de las artistas que se encontró en una clínica de rejuvenecimiento facial, en donde todos coincidieron para someterse a algún procedimiento estético.

De acuerdo con “Pepillo”, él acudió a la clínica para aplicarse bótox y al salir se topó con un par de famosas que también estaban en la misma clínica, por lo que amablemente las saludó.

Pepillo fue criticado por inyectarse bótox (Foto: Instagram/@juanjoseorigel)

“La doctora tiene una sala, pero has de cuenta que parecía una sala de rediseño de imagen de Televisa porque tenía varios cuartos y de uno salía Paola Rojas y luego la Jones, pero no Lupita, Rebeca Jones, y luego salía Luz Elena González”, comentó.

Previo a sus confesiones, el conductor estalló contra quienes se mofaron de él por haberse inyectado bótox.

“Yo sé que mucha gente me critica o critica a toda la gente que vamos a ponernos bótox o lo que sea, porque ahora te ponen unas cosas como vitaminas y todo eso para que se te hidrate la piel. Miren, sé que es vanidad, pero en qué les afecta”, señaló en su canal de YouTube.

