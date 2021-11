Vicente Fernández presentó notable mejoría: estable, despierto y consciente

Vicente Fernández (Foto: EFE/Francisco Guasco)

Este 16 de noviembre, la familia del famoso cantante informó que Vicente Fernández tuvo el avance más significativo y favorable luego de que fuera hospitalizado por una caída en agosto de este año.

En el comunicado publicado en su cuenta de Instagram, los seres queridos del Charro de Huentitán aseguraron que ya no requiere de ventilación mecánica y además mantiene una mayor interacción mientras está despierto.

De acuerdo con dicha publicación, Vicente Fernández incluso ya comenzó a hacer un esfuerzo para intentar hablar como parte de su rehabilitación pulmonar, la familia del cantante describió su avance como lento pero con tendencia hacia la mejoría.

Este es el más reciente parte médico del cantante (Foto: Instagram/@_vicentefdez)

Aunque sigue hospitalizado, Vicente Fernández ya se mantiene despierto en el día, está consciente y ha tenido diversas interacciones.

“Nos llena de orgullo hacer de su conocimiento que se ha logrado desvincular de la ventilación mecánica (quitar por completo el respirador) en períodos de hasta una hora y ha incrementado su esfuerzo pulmonar para emitir vocalización, lo cuál es parte del proceso de rehabilitación pulmonar. Continuamos con una progresión lenta pero sostenida a la mejoría. Actualmente estable, despierto durante el día, consciente y con una mayor interacción durante el día.”, se puede leer en la publicación de esta red social.

En su comunicado, la familia del intérprete de Estos celos detalló que el cantante se mantiene con estabilidad cardiovascular y aprovecharon para agradecer a los medios de comunicación por “mantenerse en constante preocupación por la evolución del estado de salud del Sr. Vicente Fernández”.

Vicente Fernández y su nieta Camila (Foto: Instagram/@camifdzoficial)

Hace algunas horas, su nieta Camila Fernández adelantó parte de la gran mejoría que ha presentado, pues aseguró que ha visto al cantante con un buen progreso, algo que le dio esperanzas en medio de su lenta recuperación.

A más de tres meses de haber sido hospitalizado en el hospital Country 2000, en Guadalajara, Jalisco, Chente ya presenta algunas mejorías tras haber quedado con muy poco movimiento en sus extremidades debido a la caída que le provocó una lesión en la columna.

Durante una conferencia de prensa, la joven explicó que su abuelo se comunica con su familia moviendo la cabeza para decir “sí” o “no”, además de diversos movimientos en sus extremidades y su rostro.

“Yo ya lo vi mucho mejor, o sea, si va lento, pero me dio una calma verlo la última vez, no tienes una idea, me encantó verlo así, que ya puede mover los hombritos y la mandíbula y los ojos, y ya mueve la lengua también, y ya mueve la cabeza de si y no, o sea fue ¡wow!, del cielo a la tierra, casi casi”, dijo la cantante evidentemente feliz, captada por Sale el Sol.

Información en desarrollo*