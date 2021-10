Mariana Echeverría aclaró si su esposo no le permite actuar en telenovelas

Mariana Echeverría defendió a su esposo después de que sus declaraciones fueran malinterpretadas (Foto: Instagram/@marianaecheve)

Mariana Echeverría dio de que hablar cuando confesó que su esposo le pedía que no hiciera telenovelas porque no quería que estuviera en escenas íntimas con otra persona que no fuera él, pero después de haber sido cuestionada por estas declaraciones dijo que la realidad era otra y en ningún momento su pareja le había impedido trabajar en melodramas.

En la trasmisión pasada de Faisy Nights estuvo como invitada Livia Brito. La actriz estaba explicando a Faisy y Mariana la forma que ella y su novio afrontan el hecho de que en algunas producciones tiene que hacer escenas con besos o de cama.

Según explicó la cubana, la última ocasión ella decidió invitar a su novio a una escena en la que tenía que actuar intimidad con Daniel Arenas para que viera cómo se realizaba ese tipo de situaciones.

Livia reveló que ha llevado a sus novios a las grabaciones de las telenovelas para que vean cómo se realizan las escenas de cama (Foto: Instagram/@faisynights)

Mariana se sorprendió y dijo: “No, a mí me dice (mi esposo) que mejor no haga novelas, que así estoy bien. No es fácil”. Tras el comentario de Faisy en el que mencionó que “no la dejan”, ella aseguró que ese no era el caso, sino que su esposo, Óscar Jiménez, le había señalado que él preferiría que no las hiciera.

Echeverría dejó en claro que sí llegaría a hacer una escena íntima porque es su trabajo, pero no se preocupa mucho por eso porque “yo soy conductora, gracias a Dios”, comentó.

Sin embargo, sus declaraciones fueron difundidas rápidamente por varios medios y en redes sociales por internautas, dando a entender que el futbolista sí le impedía actuar en telenovelas, por tanto la comediante buscó nuevamente aclarar la situación a través de sus historias temporales de Instagram.

Mariana y Óscar tiene dos años de matrimonio y un hijo, Lucca (Foto: Instagram/@marianaecheve)

Según explicó Mariana, su esposo nunca le ha prohibido que participe en algún melodrama y ella tampoco se niega a salir en uno, pero sí sería extraño para ambos que ella actúe en una escena en la que tenga que compartir intimidad con otra persona.

“No es que Óscar me prohíba que haga novelas o que actúe, él está acostumbrado a que soy conductora y que tengo programas de comedia y entretenimiento, pero no es que me lo prohíba, simplemente es raro para Óscar verme besando con alguien o que en algún momento haga una escena de cama, pero yo creo que es normal para todo el mundo”, dijo Echeverría.

Han sido pocas las veces en que Mariana ha salido de su papel como conductora y ha sido para hacer comedia, aunque próximamente actuará en un episodio de la serie Como dice el dicho. Saltó a la fama en el programa de variedades Se Vale y después en Guerra de Chistes. Con su participación en Me Caigo de Risa se convirtió en una de las comediantes del momento.

Mariana envió el mismo mensaje de aclaración a través de su cuenta de Twitter en donde obtuvo diferentes respuesta apoyándola o criticándola (Foto: Instagram/@marianaecheve)

Finalmente la presentadora dijo que entre ella y su esposo existe mucha confianza y es por ello que le ha mencionado las preferencias que siente en cuanto a su carrera artística. “Nada que me prohíba, siempre me dice: ‘Es tu trabajo, yo lo entiendo’, y entre él y yo tenemos mucha confianza y mucha comunicación”, mencionó.

Mariana y el portero del América se conocieron a través de Instagram. El futbolista la buscó y comenzaron una amistad por mensaje, lo que después escaló hasta el matrimonio. La pareja llegó al altar en noviembre de 2019 y sólo pocos meses después dieron la noticia de que estaban esperando a su primer hijo, Lucca, quien nació en octubre de 2020.

SEGUIR LEYENDO: