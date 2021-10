Por casos de COVID en su staff, Alejandra Guzmán canceló concierto en Jalisco

Guzmán lanzó recientemente su línea de joyería (Foto: Instagram/@laguzmanmx)

Tras un año muy mediático para Alejandra Guzmán, en el que los problemas ventilados por Frida Sofía, por los cuales ha sido tachada de haber dado un mal ejemplo a su única hija en sus años de crecimiento, ahora la rockera ha dado una mala noticia para sus fans.

Y es que sus seguidores estaban felices por el reciente lanzamiento de una colección de joyería diseñada por el mexicano Daniel Espinosa, que con estilos brillantes y rockeros, logró plasmar la esencia de La reina del rock en una línea de accesorios.

Luego de la expectación de sus fanáticos, “la Guzmán” ha entristecido a algunos de ellos con un nuevo anuncio: su oficina de representación ha comunicado la decisión de cancelar su concierto en Tepatitlán, Jalisco, programado para el próximo 30 de octubre.

La cantante ha preferido mantenerse al margen de la polémica con su hija (Foto: Instagram/@laguzmanmx)

Y es que la cantante de Hacer el amor con otro tuvo que frenar la presentación luego de que algunos miembros de su staff dieron positivo a la enfermedad de COVID-19. Así lo menciona con fecha de este martes 19 de octubre el comunicado difundido por All Parts Move:

“A todos los medios y público en general… Queremos informar que por razones que están fuera de nuestro control, el concierto de Alejandra Guzmán con Mejuto Producciones a celebrarse el 30 de octubre en Tepatitlán, Jalisco, será cancelado por motivos de COVID en su equipo de trabajo”.

Al momento de la publicación de esta nota, la hija de Silvia Pinal no ha emitido algún mensaje ahondando en la información, en la que la empresa también explicó el proceso de reembolso del concierto:

“El importe del boleto será reembolsado por Mejuto Producciones a partir del 10 de noviembre en el lugar donde se adquirieron. Lamentamos mucho esta situación y agradecemos su comprensión”

Alejandra Guzmán celebró los 90 años de su madre hace unas semanas (Foto: Archivo)

Este recital ya se había pospuesto el pasado mes de septiembre por el cambio de semáforo epidemiológico en la entidad, y las restricciones sanitarias impuestas por el gobierno de Jalisco.

La cantante de Verano peligroso es una de las celebridades implicadas en los Pandora Papers por haber creado una empresa offshore y presuntamente haber evadido impuestos. Sin embargo, la cantante decidió defenderse de las acusaciones asegurando que es una persona honesta.

La semana pasada se dio a conocer la investigación en donde figuran algunos cantantes como Julio Iglesias, Shakira y Luis Miguel. La heredera de la dinastía Pinal está en tal lista debido a que compró una lujosa propiedad Miami, Florida, a través de una empresa fantasma llamada Frida Enterprises Corp, de la que sólo ella es accionista y que está ubicada geográficamente en las Islas Vírgenes Británicas, un territorio que se destaca por sus privilegios fiscales y su confidencialidad.

No es la primera vez que la rockera pospone o cancela un concierto en la entidad (Foto; Archivo)

En este contexto, Guzmán fue cuestionada en entrevista con Ventaneando qué puede decir acerca de las acusaciones y no dudó en asegurar que no es culpable, pues su trabajo siempre ha sido honesto, incluso, defendió que a veces ha sido tan honesta que llega a molestar.

“Siempre lo he sido, ¿quién me va a mantener?... mientras hablen es porque ando en el camino ¿no?, eso dicen… Siempre ha sido mi bandera, mi honestidad y mi sonrisa, es que es honesta, dicen que cuando no salen las arruguitas es porque nada más están sonriendo fake, o sea, falso. A veces me paso de honesta y luego no les gusta, pero bueno, cada quien”, declaró Alejandra y decidió no ahondar más en el tema.

La Reina de corazones manifestó que en los últimos meses se ha dedicado a diseñar joyería, de esta forma se alejó del mundo y las controversias que circulan a su alrededor y el de su familia.

