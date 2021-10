La dolorosa confesión de Shannen Doherty: “Estoy luchando para seguir viva”

La dolorosa confesión de Shannen Doherty: “Estoy luchando para seguir con vida”

Shannen Doherty, de 50 años, no tiene planes de rendirse en su batalla contra el cáncer de mama en etapa 4. “Voy a seguir luchando para seguir con vida”, expresó la estrella de “Beverly Hills, 90210″ el lunes en conversación con el programa “Good Morning America”.

Doherty reveló su diagnóstico en febrero de 2020, tres años después de compartir que su cáncer había entrado en remisión. “No creo que lo haya procesado. Es un trago muy amargo en todos los sentidos”, dijo entre lágrimas: “Estoy petrificada”.

La actriz estadounidense contó que está ocupada “viviendo la vida” estos días y pasando “mucho tiempo con amigos y familiares”, además de seguir trabajando. “No tengo cosas que marcar porque voy a seguir luchando para seguir con vida “, agregó, refiriéndose a por qué no le gusta particularmente la idea de hacer una “lista de deseos”.

“A muchas personas a las que se les diagnostica etapa 4, se las descarta. Se supone que no pueden trabajar o que no pueden trabajar a su máxima capacidad, y eso no es cierto “, dijo Doherty ante las cámaras de televisión, y agregó que encuentra el trabajo “más satisfactorio” ahora más que nunca. “Eso es algo que realmente me gustaría que la gente dejara de asumir y nos diera la oportunidad de demostrar que están equivocados”.

La también actriz de “Charmed”, que está casada con el fotógrafo Kurt Iswarienko, fue diagnosticada por primera vez con cáncer de mama en marzo de 2015 y se sometió a una mastectomía en mayo de 2016. Pero en 2019, tres años después de su recuperación, los médicos le dieron la dura noticia de que su enfermedad había regresado agresivamente.

El demoledor diagnóstico llegó días antes de la repentina muerte de Luke Perry, su coestrella en “Beverly Hills 90210”.

Doherty dijo que mantuvo en silencio su recaída mientras filmaba el reencuentro de “90210″ para honrar a Perry y mostrar a otros pacientes de cáncer que “nuestra vida no termina en el momento en que recibimos ese diagnóstico”. “Todavía tenemos cosas por hacer”, expresó.

Shannen Doherty (Foto: Reuters)

Jason Priestley habló sobre el estado de salud de su gran amiga y compañera en la serie. “Hablamos y siempre está con entereza y buena energía”, declaró. “Ella es una mujer muy fuerte, siempre lo fue, y estoy convencido de que peleará lo más fuerte que pueda”.

La actriz siempre habló con mucha naturalidad sobre su enfermedad. En 2019 reflexionaba en un mensaje que compartió con sus seguidores sobre lo que supuso para ella su lucha: “Comparto mi experiencia para ayudar a la comprensión y espero poder dar ánimos a aquellos que sufren esta enfermedad, para que se mantengan positivos”.

“Cuando finalmente lo cuente, habré trabajado 16 horas al día y la gente puede decir: ‘Dios mío, ella puede trabajar y otras personas con etapa IV también pueden hacerlo’”, recordó haber pensado el día que se enteró. Y hoy lo cuenta para dejar un mensaje: “Nuestra vida no termina cuando recibimos este diagnóstico. Todavía tenemos tiempo por vivir”.

Doherty se mantiene positiva como siempre y aprovecha el tiempo al máximo con los suyos: “Intento atesorar todos los pequeños momentos que la mayoría de la gente no ve o da por sentados. Las cosas pequeñas se magnifican para mí”.

