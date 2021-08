César Bono regresó al teatro tras COVID-19: “soy un viejín saludable”

En el mes de junio el actor aseguró que estuvo a punto de morir por sus enfermedades (Foto: Instagram/@billieparkernoticias)

César Bono dio positivo a una prueba COVID-19 a inicios del mes de agosto, afortunadamente el actor fue asintomático y contaba con su esquema de vacunación completo. El sábado pasado el actor volvió a su obra de teatro Defendiendo al cavernícola.

En una entrevista para Sale el sol, aseguró que dejar de lado su trabajo fue lo más difícil. “Precisamente estuve analizando muchas cosas de mi vida en general, estar dentro de una habitación o estar fuera, lo que me hizo sentir mal fue dejar de trabajar, porque definitivamente yo nací para eso, para llevarle al público sonrisas y la capacidad de reflexionar”.

El actor es reconocido por interpretar a Frankie Rivers en la serie "Vecinos" (Foto: Cuartoscuro)

Otra de las dificultades que mantuvo preocupado al actor de 70 años fue la de no poder aportar económicamente a su familia. “De mis dos sueldos, el teatro y la tele, no tenía ninguno, pues yo tengo cuatro hijos y ayudo económicamente a dos, no puedo dejar de trabajar aunque quiera”.

Bono comentó que desconocía la razón por la que se infectó, pues había mantenido estrictas medidas para evitar contagiarse. “Me sorprendí más en lugar de asustarme, a mí me hacían, sin exagerar, tres pruebas a la semana. Soy un viejín que es saludable”.

Finalmente César reveló que ya tiene listo su testamento. “Cada vez soy más consciente de que eso lo debemos tener previsto y tienen que estar seguros nuestros amores”.

César Bono está bajo cuidados especiales debido a su delicada salud (Foto: Cuartoscuro)

A mediados del mes de junio, el actor confesó que en un momento de su vida pensó en “tirar la toalla”. Después de que falleciera su madre y toda la carga laboral que llevó, César tuvo como consecuencia un agotamiento excesivo y aunque contaba con el apoyo de sus compañeros, no logró evitar sus pensamientos negativos.

“Los compañeros tanto del programa de televisión como de la obra de teatro me vigilaban para que pudiera dormir, porque cuando salía de estos dos trabajos me iba al hospital a manejar los aparatos hospitalarios. Estaba muy rendido en cuanto a mi físico y sí pensé cómo no, en tirar la toalla, no de la profesión, sino de la vida, ya no podía con tanto cansancio”, dijo en una entrevista para Televisa.

César Bono apareció en silla de ruedas en el programa "Hoy", junto a Magda Rodríguez (IG: magdaproducer)

Otros de los problemas de salud que ha sufrido César, han sido ocho infartos que han limitado su movimiento corporal de manera severa, pero el actor trata de sobrellevar sus problemas y ha mostrado su gran entusiasmo.

César mencionó que ha probado diversos tratamientos para mejorar su movilidad y su estado de salud como masajes, una combinación de suero con ozono y otros métodos novedosos para poder estar mejor ante su público. “Pero qué creen, mi mejor medicina es la televisión, el teatro, las series, el cine y las obras de teatro”, aseguró el intérprete de Frankie Rivers en Vecinos.

Bono estuvo presentando su obra teatral "Defendiendo al Cavernícola" vía streaming y continuó de manera presencial a partir del 02 de julio. (IG: cesarbonooficial)

Bono ha reiterado que no está deprimido por sus problemas de salud, sino que es realista ante la situación: “Soy un hombre optimista. Estoy bien. Luego ponen que estoy en la depresión y no, lo que pasa es que soy realista. Me dieron más de ocho infartos, entonces ¿cómo no pensar en la muerte? No es lo mismo que te digan ‘le dio un infartito’ a ‘¡le dieron ocho!’” dijo a la revista TvyNovelas en junio de 2020.

En abril de este año el actor que da voz a Mate en la trilogía de Cars declaró que ya no se encuentra relacionado sentimentalmente con su esposa “(la relación) Finalizó, yo creo, no le quiero echar la culpa a nada ni nadie, pero tuvo que ver mucho el dolor de unas muertes para no poder librar ese gran dolor, esa gran ausencia. Entonces, en lugar de salir adelante, nos quedamos a la mitad del viaje mi ex esposa y yo” confesó para el programa Sale el sol.

SEGUIR LEYENDO: