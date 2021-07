Estalló Jimena Pérez la “Choco” contra Vicente Fox por comentario sobre el autismo: “Ampliar su léxico”

Fotos: @GabyJimenezMX / @jimenachoco

Los comentarios del expresidente de México, Vicente Fox, en contra de la actual administración son constantes, pero sin duda los que más revuelo han causado durante los últimos días son aquellos en los que utilizó el término “autista” de forma despectiva, lo que generó más de una reacción, entre estas la de Jimena Pérez “La Choco”, quien tiene un hijo que se maneja bajo este espectro.

“Aún a estas alturas el gobierno autista sigue sin tomar medida alguna”, tuiteó Fox Quesada el pasado 11 de julio para criticar el manejo que los diferentes órganos de gobierno han tenido frente a la pandemia por COVID-19.

Este comentario encendió las redes sociales y un sector de la población que notaron en el comentario un dejo peyorativo para la comunidad autista, lo que generó más de una reacción y ahora es

Muchos fueron los que protestaron por este mensaje, pero uno de los primeros en pronunciarse fue el periodista Rafael Sarmiento, quien en 2019 hizo público que uno de sus hijos sufre el transtorno. Situación que provocó que junto con su esposa, la periodista Jimena Pérez, se mudaran a Madrid, España para que el menor pudiera acceder a un tratamiento médico.

El ex mandatario causó controversia en redes sociales debido a su constate uso de enfermedades mentales o trastornos sociales para criticar al gobierno en turno (Foto: captura de pantalla de Twitter @VicenteFoxQue).

“Es usted de una ignorancia que hasta ofende. Tiene que leer un poco más sobre el TEA. Tengo un hijo con autismo y no merece ser puesto en el contexto en el que usted utiliza la palabra. Como un insulto. Para insulto este: ES USTED UN GRANDÍSIMO PEND*JO IMPRESENTABLE”, respondió Sarmiento desde redes sociales.

Jimena Pérez “La Choco” tampoco tardó en reaccionar. En conversación con El Universal, la actual concursante de MasterChef Celebrity México urgió al ex mandatario mexicano a “usar los términos correctos y no opinar” si no sabe de los mismos.

“Aquí el problema fue que no es la primera vez, que lo usa de manera reiterativa y siempre lo usa de manera despectiva, para insultar”, declaró para el rotativo mexicano.

“Qué fortuna que él (Vicente Fox) en su familia no tenga a nadie con ninguna enfermedad o trastorno, pero no es el caso de miles de familias alrededor del mundo que vivimos un proceso así, entonces yo creo que nada le cuesta salir y ofrecer una disculpa y ampliar un poco su léxico y ver, buscar en el diccionario cuál es la connotación que quiere emplear, qué es lo que quiere decir y no referirse al autismo o a otra cosa... entonces nada más un poquito de tolerancia, de empatía sobre todo y que utilice los términos correctos y si no sabe entonces que no opine”, sentenció.

Jimena protagonizó un emotivo momento en "Ventaneando" (Foto: Juan Vicente Manrique / Infobae)

A pesar de la polémica que generó Vicente Fox desde su primer tuit referente a la comunidad autista, volvió a emitir otro que volvió a enardercer los ánimos: “¿Y las vacunas, apá? Nuevamente autismo y omisión total ante la nueva amenaza ¡Vaya gobierno que nos echamos a cuestas!”.

Situación que fue retomada por la organización especializada Iluminemos de Azul (dedicada a apoyar a las personas con autismo), quien pidió respeto y eliminar la estigmatización hacia quienes viven con el transtorno.

“Sr. Fox, desde la comunidad que trabaja a favor de la concientización del #autismo, queremos solicitarle que, por favor, deje de utilizar la palabra ‘autista’ como insulto. Eliminemos el uso peyorativo y estigmas. Lo invitamos a informarse sobre esta condición”, las palabras estuvieron acompañadas por una imagen donde se pide que deje de verse como enfermedad e insulto el término médico.

No es la primera vez que el ex mandatario ha utilizado el término de forma peyorativa, en 2019 también se refirió así al presidente Andrés Manuel López Obrador: “¡López, eres un AUTISTA! Estás totalmente fuera de la realidad”. Sus comentarios fueron criticados y horas más tarde ofreció una disculpa.

