“Lo fácil cualquiera lo hace”: Edwin Luna se defendió de las críticas por usar una faja tipo corset

Edwin Luna confrontó nuevamente críticas, pero antes de que estas surgieran (Foto: Antonio Cruz/Cuartoscuro)

Edwin Luna, vocalista de La Trakalosa de Monterrey, nuevamente tuvo que salir en su propia defensa, pero esta vez fue incluso antes de recibir críticas, esto debido a que decidió mostrar que utiliza una faja tipo corset; el cantante intentó prevenirse ante los comentarios que usualmente afronta por su forma de ser.

Luna compartió una foto en su cuenta de Instagram en donde enseñó que utiliza un tipo de faja que podría resultar inusual para algunas personas y escribió en la descripción de la imagen: “Me gusta lo difícil, por que lo fácil cualquiera lo hace. Quién dijo que no puedo usar faja y cuidar la línea”, haciendo a un lado los estereotipos.

El cantante compartió ayer esta imagen y rápidamente comenzaron a llover críticas (Foto: Instagram/@edwinlunat)

Entre los comentarios que más “me gusta” reúnen se lee “Ya mejor sal del closet, nadie te va a criticar” y “Asu cada día creo que quieres salir del closet, ya sal”. Aunque también recibió algunos en que defienden su postura y aseguraron que para usar ese tipo de faja se necesita constancia y disciplina o también escribieron: “Claro que puedes usar faja eso no tiene nada de malo”.

Y es que el cantante de la Trakalosa ha recibido distintos comentarios que cuestionan su comportamiento, mismos que él ha evidenciado siempre que los vive. Hace un mes Luna compartió en el canal de YouTube de Karla Díaz, Pinky Promise que, debido a que no sigue ciertos estereotipos y por las críticas negativas que ha recibido al respecto, su hija un día se sinceró con él y le confesó haber cuestionado su orientación sexual.

Edwin ha tenido que explicarle a su hija de ocho años las razones por las cuales su comportamiento no está ligado a su orientación sexual (Foto: Instagram/@edwinlunat)

Aunque asegura haber comprendido el papel que tienen los medios de comunicación en su carrera artística, al cantante le sigue sorprendiendo la forma en que la información difundida sobre él es difundida y llega a sus hijos.

“Un día llegué a la casa y me dice mi hija, tiene ocho años, ‘¿puedo platicar contigo?’, yo le dije que ‘sí, ¿qué pasó?’. Es curioso porque creo que es algo fuerte que tu hija te lo diga. Me dice: ‘es que en el reportaje dicen que tú eres gay. Yo quiero que me lo digas’; le digo, ‘ah caray, ¿por qué dices eso mijita?’, y ya me dice, ‘es que dicen en el reportaje que tú traes aretes y que tu pelo’”, expuso el cantante.

Aunque en un principio le costó trabajo al regiomontano explicar las razones por las cuales le gusta vestir a su manera y utilizar ciertos accesorios no tiene por qué estar ligados a su orientación sexual, expresó que las preguntas que a veces le hacen sus hijos lo han hecho madurar debido a que él mismo tiene que repensar sus actos y lo de ellos.

El cantante también afrontó críticas hacia su pareja, aunque ella no se encuentra en la foto compartida (Foto: Instagram/@edwinlunat)

Entre los comentarios de la reciente publicación del intérprete de Préstame a tu padre también lo criticaron por su esposa Kimberly Flores, aunque ella no lo acompaña en la foto. Y es que hace un mes la influencer decidió compartir con sus seguidores que incursionó en la venta de contenido erótico en OnlyFans, los internautas lo trajeron a colación debido a cómo luce Luna.

A este tipo de críticas, Edwin también ya ha contestado, asegurando que nunca ha comprendido por qué debería sentirse celoso por la forma en que lo hacen menos por su pareja o por su profesión, ya que en su relación existe una buena comunicación, comprende la profesión de Flores y ya conoce el tipo de comentarios que recibirá por ello.

