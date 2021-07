Así fueron los últimos días de José Manuel Zamacona: “Comenzó como una gripita”

En la noche del pasado domingo se informó sobre el fallecimiento del músico José Manuel Zamacona a causa de complicaciones con la COVID-19, a pesar de que recibió el esquema completo inmunización.

El líder de los Yonic’s permaneció hospitalizado desde finales de mayo, en donde recibió asistencia de un respirador artificial y se le encontró un coágulo en un pulmón, según narró José Manuel Zamacona Jr, su hijo.

En entrevista con la revista TvyNovelas, el hijo del músico narró los últimos días de su padre antes de fallecer y cómo fue que se contagió de COVID-19, después de recibir la segunda dosis de la vacuna.

“El 18 (de mayo) comenzó con una gripita, pero le echamos la culpa a que cuando terminó el evento había llovido y lo dejamos pasar”, narró el hijo del célebre músico a la revista el pasado 17 de julio.

“El sábado de esa misma semana, dijo que se sentía muy cansado y el domingo le empezó a dar fiebre y le dije que le hiciéramos una prueba para descartar el Covid y salió positivo, nos hicieron a todos, pero sólo tenía él”.

MÉXICO, D.F., 01JULIO2011.- El compositor y músico, José Manuel Zamacona y los Yonics, asistieron a Plaza Galerias la tarde de hoy para develar las huellas de Bronce de dicha agrupación. FOTO:FRANCISCO RODRÍGUEZ/CUARTOSCURO.COM

Posteriormente, los malestares de José Manuel comenzaron a agravarse, por lo que decidieron internarlo: “El martes (25 de mayo) le empezó a hacer falta el aire, ya estaba atacando otra área, entonces el jueves en la mañana me dijo el doctor que ya requería que se internara”.

Ante la decisión de hospitalizarlo, el hijo de José Manuel Zamacona Jr. pidió a los médicos que no intubaran a su padre, pues él se sentía muy intimidado por dicha medida. Así que estuvo 11 días sin auxiliar respiratorio.

No obstante, después se detectó un coágulo en el pulmón del músico que requirió que lo intubaran: “El día 11 me habló el doctor y dijo que aparentemente había un coágulo en uno de los pulmones y que eso le estaba afectando la respiración y que no le quedaba de otra más que intubarlo para sacarlo adelante”, comentó a la revista.

Posteriormente, el músico entró en un proceso de “destete”, según narró su hijo a la publicación, y tras una evolución favorable, se pretendió que José Manuel fuera desintubado. Además, continuó recibiendo antibióticos para combatir las bacterias que colonizaron sus pulmones: “Son secuelas”, puntualizó.

En ese entonces, el hijo de José Manuel se dijo optimista sobre la recuperación de su padre, quien había sido extremadamente cuidadoso con las medidas sanitarias para evitar los contagios.

“Siempre se cuidó bastante, nada más que hubo necesidad de salir porque ya llevábamos más de un año sin trabajar, y nos expusimos a todo. Ahora que salga del hospital y podrá dar su testimonio, decirle a la gente que no se confíe y que mantenga la guardia contra el virus, porque a él, incluso, ya le había aplicado las dos vacunas”.

Según narró su hijo, Zamacona recibió una primera dosis de la vacuna en marzo y la segunda durante los primeros días de mayo, días antes de resultar contagiado.

Al momento, de acuerdo con el programa de espectáculos estadounidenses Despierta América, se informó que el cuerpo del músico será transportado a su natal Acapulco, en Guerrero, en donde se llevará a cabo un servicio funerario.

La noticia del fallecimiento del líder de los Yonic’s se dio a conocer a través de la cuenta de Twitter de la agrupación. En redes sociales decenas de artistas y personalidades del medio artístico lamentaron el deceso.

SEGUIR LEYENDO: