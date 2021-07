Mamá de Poncho De Nigris sale en su defensa: “las chachas renunciaron muy dignas”

De Nigris expresó que "no le importa" que piensen que fume marihuana (Foto: Instagram/@ponchodenigris)

Tras el escándalo mediático generado por las ex empleadas domésticas de Alfonso “Poncho” De Nigris, quienes lo acusaron de descuidar a sus pequeños hijos debido a su presunto consumo de marihuana, ahora es la madre del influencer quien salió en su defensa.

Y es que las ex trabajadoras de De Nigris también filtraron una serie de videos donde se pueden apreciar aspectos íntimos de la vida privada y familiar del famoso ex Big Brother, por lo que ahora Leticia De Nigris hizo declaraciones asegurando que es imposible que su hijo consumiera sustancias ilegales, puesto que siempre ha sido “muy deportista”.

La señora tuvo un encuentro con los reporteros a su salida de un evento empresarial, donde habló sobre el bochornoso momento por el que atraviesa su polémico hijo, quien exhibió que sus ex empleadas domésticas supuestamente “perdieron” por varios minutos a los pequeños hijos de Poncho y Marcela Mistral hace unos días durante unas vacaciones en la playa.

Leticia De Nigris descalificó la forma de actuar de las ex empleadas de su hijo (Foto: Instagram)

“Al segundo día de estar allá, ellos se descuidaron porque estaban haciendo un en vivo y los niños supuestamente los estaban cuidando las muchachas y las muchachas estaban en su cuarto, entonces Poncho pregunta por los niños y empiezan a buscarlos y los niños estaban en el noveno piso, en la terraza”, mencionó la madre del youtuber.

Leticia mencionó que “cualquiera se vuelve loco” con la situación que vivieron, pues en la casa donde se hospedó la familia en plan vacacional, de pronto no encontraban a los niños, a quienes encontraron en la terraza. La señora mencionó que al día siguiente de regresar de aquellas vacaciones, las empleadas, a quienes llamó “chachas”, renunciaron a su labor.

“Fue algo muy impresionante, cualquiera se vuelve loco, imagínate, y las chachas llegaron y renunciaron muy dignas” expresó.

Aseguró que procederá legalmente en contra de las colaboradoras (Foto: Captura de pantalla YouTube)

También mencionó que existe una posibilidad de que su hijo consuma “algo”, aunque no es propiamente la hierba cannabis, sino su extracto, conocido por fungir como un relajante:

“Yo no creo que Poncho ni que nadie de mi familia, que son super deportistas y se cuidan demasiado, que sean drogadictos, quizá sea la otra cosa que es CBD y que te dan gotitas y traen el cigarro electrónico, pero no es para tanto, ellas están haciendo muy mal su trabajo”, mencionó.

Por su parte, el controversial influencer respondió de forma irónica ante las acusaciones de quienes fueran sus colaboradoras y mencionó que iba a proceder legalmente en contra de ellas. “Pues nada, no sé por qué, no puedo declarar nada porque vamos a proceder de una manera bien, por primera vez en nuestra vida”.

En días pasados, Poncho causó indignación por aventar a su madre a una alberca, quien casi se ahoga (Foto: Captura de pantalla)

Además De Nigris también se mostró molesto porque, a su parecer, las ex empleadas rompieron su confianza al filmarlo en su vida íntima y exponer cómo conviven él, su esposa y sus hijos.

“Se siente bien feo que se metan a tu casa…. Todos los teléfonos traen cámara por eso es el problema. Vamos a ver qué pasa, pues la verdad es que no se vale que filtren cosas de nuestra intimidad todavía de que les damos empleo, pero bueno así es la gente, qué esperamos, yo la verdad estoy acostumbrado y disfruto la vida y ya ni me meto en broncas con eso”, mencionó.

Además, aseguró que estaba dispuesto a hacerse una prueba antidoping en cualquier momento para comprobar que él no consume drogas y lamentó que su vida privada haya sido expuesta, situación que tachó de peligrosa.

“Que peligroso que muestren la intimidad con los hijos y demás, que digan que fumo marihuana eso la verdad me vale… Me puedo someter a un antidoping ahorita y lo digo e insisto, nunca he drogado en mi vida”, finalizó.

