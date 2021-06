Lucero compartió una foto con su hijo José Manuel Mijares y así reaccionaron las redes

La actriz de 51 años recordó a su hijo mayor cuando aún era un niño a través de una foto de Instagram (Foto: Twitter/@UnLuceroEnMex)

La actriz y cantante Lucero compartió una foto en sus redes sociales donde aparece con su hijo José Manuel Mijares Hogaza cuando aún era un niño, quien nació el 12 de noviembre del 2001 y a sus 19 años es el hijo mayor de los famosos, pues Lucerito Mijares apenas cumplió los 16 el pasado 2 de febrero.

A la imagen, la actriz agregó el siguiente mensaje: “Lo único que puedo pensar cuando veo esta foto es ‘aaawwwnnn”. ¡Me encanta!”. Las reacciones a la tierna fotografía no se hicieron esperar y algunas celebridades como la intérprete Mariana Seoane, así como fanáticos de la “novia de América”, agregaron comentarios en los que manifestaron su gusto por la más reciente publicación de Lucero.

“Hola, suegra”, “Amor bonito” y “Qué hermosos” fueron algunos de los comentarios que recibió la cantante, además de otros que incluyeron emojis y corazones. Asimismo, la fotografía alcanzó rápidamente más de 39 mil “Me gusta”, los fans expresaron sus buenos deseos y llenaron de halagos a la antagonista de la telenovela Mañana es para siempre, así como a su hijo José Manuel; quien se ha encargado de seguir los pasos de sus padres en cuanto a sus trayectorias musicales, pues se dice que ha heredado de su madre el don del canto, mientras que de Manuel Mijares tomó el gusto por los instrumentos de cuerda como la guitarra o el bajo.

De acuerdo con diversos medios de circulación nacional, José Manuel Mijares Hogaza estudia en el Berklee College of Music, ubicado en Boston, Massachusets. Pese a que el hijo de la pareja que cautivó a México durante 14 años, casi no aparece en público, el joven dejó mostrar su talento tras haber participado en el concierto ofrecido por sus padres vía streaming.

La actriz y cantante compartió una tierna fotografía de ella y su hijo cuando era pequeño (Foto: Instagram/ @luceromexico)

Lucerito Mijares también cautivó las redes sociales luego de haber participado en el concierto virtual de Siempre amigos, realizado por sus padres; en él, la hija menor de los artistas destacó por su gran voz, sus técnicas de maquillaje y también por su cambio de imagen, el cual rápidamente fue notado por sus fans.

Por su parte, Lucero y Mijares llevan unas semanas apareciendo juntos de nuevo ante el público y a más de un mes del concierto en el que cantaron sus éxitos como Soldado del amor, Cuéntame, No se murió el amor, Me alimento de ti, Vencer al amor, entre otras. De este modo, los cantantes mexicanos volvieron a hacer gala de lo bien que se llevan. Ahora se les ve mostrando complicidad y camaradería, y aunque ya no comparten la misma casa, los ex esposos continúan queriéndose y admirándose tal y como ambos lo han expresado en varias ocasiones.

Aunque actualmente ya no forman una pareja, Lucero y Mijares tuvieron dos hijos durante el tiempo que duró su matrimonio (Foto: Instagram / @luceromexico)

En una exclusiva para la revista CARAS, Mijares y Lucero compartieron sus opiniones con respecto al concierto y aseguraron que reunirse para cantar fue una “especie de experimento” que querían realizar, ya que nunca habían hecho un show juntos, por lo que quisieron brindarle esa experiencia a su público y fanáticos, expresó el intérprete de Para amarnos más.

Asimismo, la protagonista de melodramas como Cuando llega el amor, Por ella soy Eva y Soy tu dueña, aseguró que sigue admirando a Manuel Mijares, a quien conoció cuando era aún una adolescente.

“Nos tenemos mucho cariño, tuvimos un matrimonio precioso y qué bonito poder seguir siendo amigos aunque no seamos esposos (…) Desde el principio si yo no te hubiera admirado a ti, Manuel, no me hubiera casado contigo. No porque ya no seamos esposos quiere decir que eso ha cambiado. Sigo admirándolo profundamente”, expresó.

SEGUIR LEYENDO: