Qué causó la ruptura entre Sergio Basteri y Luis Miguel

En Luis Miguel la Serie se vio cómo la relación entre Sergio Basteri y “El Sol” empeoró por diversas circunstancias. El final de la segunda temporada dejó ver que el último problema que hubo entre los hermanos fue por las declaraciones que realizó la abuela Matilde a la prensa, provocando que al menor de los Basteri lo golpearan y fuera seguido por los reporteros.

Después de discutir con su abuela y contarle la verdad a su hermano, Luis Miguel tomó la decisión de dejar a Sergio al cuidado de Octavio Foncerrada, doctor y amigo de la familia.

En la realidad, Luis Miguel no estaba a cargo de Sergio, sino que Matilde era quien cuidaba a su tercer nieto, pero cuando ella murió, el cantante tuvo que cuidar por un momento a su hermano, y no sabía qué iba a hacer con él, ya que por esa época también había fallecido Hugo López, quien fue manager del cantante.

Sergio Basteri vivía con su mamá hasta su desaparición, después su abuela paterna se encargó de él (Foto: captura de pantalla)

En una entrevista para Ventaneando, Octavio Foncerrada relató como empezó a educar a Sergio. “Le dije: ‘mira, yo me hago cargo de él, con todo el amor del mundo, pero sí me gustaría mucho llevármelo a Boston, irnos ahí, que viva’. Sergio estudiaba y ahí empecé con los trabajos de la escuela, los cuales iban dedicados a mi. Un día en un centro comercial caminando, yo lo iba cuidando, no me doy cuenta y me agarró la mano, selló todo lo que tenía que sellar, y dije ´de aquí soy´”.

El doctor y Sergio pasaron aproximadamente 10 años en Boston, y de acuerdo con él, todas las vacaciones regresaban a México, la mitad de éstas las dedicaba a sus hermanos, y la mitad en Guadalajara, con los sobrinos de Octavio, quienes tenían la edad del menor de los Basteri. “Como nosotros llegábamos a la casa de mis papás, él era de la casa, un nieto más”, aseguró Foncerrada.

Así fue la entrevista real de Sergio Gallego, hermano de Luis Miguel, en la televisión española (Foto: Twitter / @gooz25)

Después de esos 10 años en Boston, Sergio iba a estudiar leyes, aunque él prefería la antropología, pero esta situación no concluyó.

En una discusión entre Luis Miguel y su hermano ya adolescente, tuvieron un distanciamiento por su diferencia de ideas. De acuerdo con Octavio, el intérprete de Tengo Todo Excepto a Ti no estaba en su mejor momento, y adjudica esta situación a una de las novias que tuvo el cantante.

“El Sol” dejó de apoyar a Sergio, frustrando sus planes de irse a estudiar leyes a Londres, e incluso dejaron de radicar en Boston porque se dejó de pagar el lugar donde vivían el doctor y el hermano de Alejandro Basteri, por lo que decidieron irse a Guadalajara, y desde ese momento, Sergio no volvió a saber nada de su hermano mayor.

Sergio fue visto conviviendo con su hermano Alejandro Basteri (Foto: Instagram @yadirarenteriaoficial)

Después de no depender más económicamente del cantante, “El Doc” confesó que abrió junto a una amiga el centro de desarrollo integral Quinto Elemento. En ese lugar, Sergio tuvo desarrollo humano y estudió numerología.

Se cuestionó al doctor respecto a si Sergio cantaba, y afirmó que lo hace, incluso igual que su hermano, pero jamás pensó en lanzarse profesionalmente. “Es mentira que Sergio haya querido cantar, es un bohemio de corazón que puede cantar, pero nunca ha querido. Con un compañero lo hizo, jugaban y cantaban en pistas y un día lo escuchó un periodista y se hizo el escándalo”, confesó en la entrevista con Pati Chapoy.

Octavio aseguró que al menor de los Basteri le duele la separación que hay con Luis Miguel, pero que se han buscado entre ellos, el único que mantiene contacto con ambos es Alejandro

Alejandro Basteri compartió fotos antiguas de su familia en su perfil de Instagram (Foto: Instagram @abasteri)

Actualmente Sergio tiene 37 años y es fotógrafo, su familia de Guadalajara trata de mantener muy hermética su vida privada.

