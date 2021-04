A qué equipo le va Luis Miguel: sus fotos, anécdotas y videos en el mundo del deporte

Luis Miguel no es un ferviente fanático de los deportes, pero constantemente ha estado relacionado con las grandes estrellas (Foto: Twitter/@cristinawsalido)

Tras el estreno de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”, el ámbito deportivo no pasó del todo desapercibido tras los primeros capítulos, pues nuevamente el manager Hugo López, interpretado por César Bordón, destacó su afición por River Plate de Argentina gracias a un cuadro de la revista El Gráfico, donde se observa a “Beto” Alonso levantando la Copa Libertadores con el “Millonario” en 1987.

Sobre esto, poco se sabe de las aficiones deportivas de Luis Miguel, ya que durante su carrera jamás mostró un fanatismo al estilo de Hugo Alonso o Alex McCluskey, el otro agente del cantante quien también era aficionado del fútbol argentino y que en la serie es interpretado por César Santa Ana.

A pesar de no estar fuertemente vinculado con el deporte, el cantante mexicano tiene varias historias relacionadas con algunos protagonistas, en especial con los de fútbol, a pesar de que el tenis es la actividad preferida del cantante mexicano.

En 1999, Luis Miguel confesó para el programa chileno "Viva el Lunes" su gusto por el fútbol, aunque dejó en claro que el tenis es su deporte preferido (Video: TikTok/@cenarcontigolm)

“Me gusta el fútbol, me gusta más el tenis”, afirmó el artista nacido en Puerto Rico en 1999, cuando fue cuestionado sobre las actividades que realizaba. Respecto a su posición preferida, no dudó en responder “Siempre delantero, querido”, aunque afirmó que solo lo practicaba para sudar y entretenerse.

Desde pequeño el “Sol de México” practicó tenis y tiene varias fotografías relacionadas, entre las que destacan las que alguna vez le tomaron junto a Gabriela Sabatini, extenista profesional argentina con la que en algún momento se rumoró que mantuvieron una relación, información que no fue confirmada por ninguna de las partes.

Luis Miguel y Gabriela Sabatini jugando tenis (Foto: Twitter/@arg_beauty)

Pero el tenis no es el único deporte que le ha robado sus minutos, pues como mencionó en “Viva el Lunes”, el fútbol también tiene un lugar en su vida cotidiana, en especial durante sus giras en Argentina, ya que colecciona historias en las instalaciones del Club Juniors, cuando era muy joven, tiene fotos con Diego Armando Maradona y por supuesto una visita como aficionado a la Bombonera.

Matías McCluskey, ex representante del “Luismi”, reveló que en 1992, cuando Luis Miguel gozaba sus 22 años y estaba de gira en Argentina, consiguió boletos para ver a Boca Juniors de local en medio de sus conciertos en Buenos Aires. “Conseguimos unas entradas para la platea alta y ni lo dudó. Le encantó la idea de ir. Se puso un gorro de lana, una bufanda y los anteojos más grandes que tenía”, contó para el Diario Olé.

Además, el argentino contó que un aficionado lo abrazó cuando el “Xeneize” marcó: “En un gol, típico de la cancha, el que estaba adelante se dio vuelta y le dio un tremendo abrazo. No entendía nada, se cagaba de risa y me dijo: si supiera que me está abrazando a mí...”

Luis Miguel en el Estadio Azteca con Héctor Miguel Zelada en un partido amistoso del Club América (Foto: Twitter/@AMERICA_1916)

Su relación con el fútbol argentino no queda ahí, y es que años después se dio a conocer una foto sobre la cancha del Estadio Azteca en México junto a Héctor Miguel Zelada, histórico arquero del Club América y quien fue campeón del mundo con Argentina en 1986, sobre el mismo césped, pero como guardameta suplente.

En esta imagen se aprecia al “Sol” con botines y medias de fútbol debido a que fue durante un partido amistoso en el que jugaron algunas amistades del artista y futbolistas, aunque el tema es poco conocido hasta el momento.

Las Águilas del América sería el equipo que podría haber robado el corazón de Luis Miguel como equipo favorito; sin embargo, públicamente no se ha decantado por ningún club en específico.

Luis Miguel y Diego Maradona tienen varias fotos donde se les ve juntos, en especial en 1986, año en que Argentina ganó el mundial de fútbol en México (Foto: Especial)

Por si fuera poco, Luis Miguel acumula varias fotografías con Diego Armando Maradona, con quien coincidió en distintos eventos a lo largo de su carrera e incluso existe una anécdota por parte de Guillermo Coppola, ex representante del astro argentino, quien afirmó que fueron invitados a un concierto de “Micky” en la ciudad de Pachuca.

Lo curiosos de la anécdota radica en la actitud de Diego, pues tras llegar tarde al evento, fueron ubicados en la fila cuatro y no hasta el frente, como esperaban. Los dos personajes consumieron alrededor de 13 botellas de champagne y de acuerdo con sus palabras a TyC Sports, dejaron una cuenta de más de USD 6,000.

Luis Miguel y Saúl el "Canelo" Álvarez en un casino de Las Vegas (Foto: Instagram/@Canelo)

En los últimos años también ha sido visualizado en varias peleas de su compatriota, Saúl el “Canelo” Álvarez, boxeador multicampeón del peso superwelter, mediano, supermediano y semipesado, quien en 2018 fue incluido dentro de un grupo de inversionistas que ayudaron a resurgir la carrera del cantante mexicano.

A pesar de que la información fue parcialmente desmentida por el pugilista mexicano, sí informó que estuvo dentro de las pláticas donde se conversó el “rescate” de la carrera musical de Luis Miguel, quien sacó en 2017 su último disco “¡México por siempre!”

