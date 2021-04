“Fue una noche mágica”: así fue el reencuentro de Angélica Rivera, Cynthia Klitbo y Aylín Mujica a 27 años del éxito de “La Dueña”

Angélica Rivera, Cynthia Klitbo y Aylín Mujica se reunieron en Miami, Florida (Foto: aylinmujic / Instagram)

A 27 años del estreno de la exitosa telenovela La Dueña, Angélica Rivera, Cynthia Klitbo y Aylín Mujica se reunieron en Miami, Florida, en una velada que, según una de las protagonistas, fue “maravillosa” y generó más de una reacción en el mundo de la farándula.

Fue la presentadora de Suelta la Sopa quien reveló los detalles del encuentro de “amigas” que se concretó la noche del pasado martes en el país norteamericano y donde se recordaron diversas anécdotas del rodaje del melodrama producido por Florinda Meza.

Aylín Mujica fue cuestionada en el programa de Telemundo sobre la fotografía de una noche “mágica” e “histórica” que publicó en su cuenta de Instagram ayer por la tarde y que pronto generó gran furor porque mostró a una ex Primera Dama de México rejuvenecida.

“Fue una noche mágica, histórica. Veintisiete años después, nosotros nos conocimos haciendo La Dueña en el año 1994 y las tres nos sentíamos emocionadas porque nos íbamos a reunir”, contó la conductora en Suelta la Sopa.





Aylín relató que durante el encuentro con sus ex compañeras de Televisa pudieron ponerse al día y saber más sobre la vida de la otra.

“Cynthia está muy bien, recuperándose (de su ruptura con el “Rey Grupero”). Nos relajamos como amigas, recordamos... hablamos de nuestras vidas, de verdad”, comentó en el panel del programa de espectáculos.

La también actriz cubana no quiso dar más detalles de los planes a futuro de Angélica Rivera, pero sí halagó el talento de una de sus hijas: “Ella lo dirá, tiene unos planes muy bonitos, ahora está concentrada en sus hijas y déjenme decirles que me quedé sorprendida con el talento de Fernanda, la hija que tiene con ‘El Güero’”.

Destacó que también conversaron la bofetada de telenovela que recibió de parte de Angélica Rivera al estelarizar La Dueña hace más de dos décadas.

“‘Te voy a decir algo: Tú también me pegaste duro’, me dice ella y le digo ‘es que me pegaste durísimo, casi me partes el cachete’; y me dice ‘pero no te preocupes, porque la vida me cobró una gran factura, después de esa cachetada que yo te di, todas las actrices con las que tenía escena con cachetadas me sonaron duro, me sonaron durísimo’”, resaltó la famosa cubana.

Aylín halagó el talento de Fernanda Castro (Foto: Instagram de Fernanda Castro)

Y es que hay que recordar que hace unos meses, Aylín habló en Suelta la Sopa de esta bofetada y algunos problemas que tuvo con “La Gaviota” al grabar La Dueña en 1995.

La actriz y conductora confesó que se inició una rivalidad con Angélica Rivera porque tuvieron que competir por el papel protagónico y después surgió rencor ya que los personajes de las dos tendrían el mismo estilo y color de cabello, lo que se reflejó en varias actitudes posteriores.

La presentadora resaltó aquella vez que el protagónico lo ganó “La Gaviota” por órdenes de Televisa y es que no podía haber dos protagónicos extranjeros en la misma telenovela, y el estelar masculino ya lo tenía ganado

“La conozco desde al año 94, donde tuvimos nuestro momento difícil cuando estábamos grabando aquella telenovela en aquella época (...) Entonces le dieron el personaje a ella muy bien dado porque la verdad es que se comió la novela, fue un gran personaje y entonces en una de esas me empezó a agarrar como rabia y celos porque yo tenía el cabello del mismo color que ella”, confesó.

“Un día me tocó en el camerino y me dijo ‘sabes qué tienes el cabello igual que yo’. Y yo ‘ay lo siento’. Y en ese momento me hizo un gran favor porque Fabiola (mi personaje) se hizo famosa con unos lentes y unas colitas”, añadió Mujica sobre uno de los reclamos que recibió de parte de Rivera.

Cynthia Klitbo fue la que unió a ambas actrices (Foto: Instagram Cynthia Klitbo)

Mujica añadió que después limaron asperezas, pues a ella le tocó interpretar a uno de los personajes secundarios pero con mucho peso en la novela como lo es Fabiola, lo que le vino muy bien a su carrera. Además añadió que fue gracias a la actriz Cynthia Klitbo, quien funcionó como pilar de la amistad entre las tres y que después todas se hicieron grandes amigas.

Este reencuentro fue celebrado por Florinda Meza, quien fue productora de la exitosa telenovela noventera.

