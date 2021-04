Los años maravillosos: quiénes protagonizarán el remake de la serie clásica

La familia de Los años maravillosos (Foto: Twitter@themusicpimp)

Aunque todavía no hay una fecha de estreno confirmada, se espera que la nueva versión de Los años maravillosos llegue a la pantalla chica a finales de 2021 o principios de 2022; será transmitida por la cadena de televisión ABC, que tiene programas como Grey’s Anatomy, American Idol y The Good Doctor.

Hace algunos días el cineasta Lee Daniels, quien dirigirá esta producción, compartió con sus más de 700,000 seguidores en Instagram la fotografía en la que aparece el elenco de este remake.

Se trata de Saycon Sengbloh, Laura Kariuki, Dulé Hill y Elisha “EJ” Williams, quien le dará vida al personaje principal de la serie, Dean Williams.

Esta vez la producción tendrá como protagonista a una familia afroamericana; por lo que mostrará los problemas de racismo y violencia de los años sesentas, la trama de la serie se desarrollará en Montgomery, Alabama, región de Estados Unidos.

Así compartió Lee Daniels la primera fotografía de esta serie (Foto: captura de pantalla de Instagram/Leedaniels)

La primer versión de la serie fue creada por Neal Marlens y Carol Black en 1988, estuvo compuesta por 6 temporadas las cuales se transmitieron en México a través del canal 13 de Imevisión (entre 1989 y 1993) para posteriormente pasar al canal 7 de TV Azteca entre 1993 y 1997.

El tema musical de la serie fue la versión de Joe Cocker de la canción de los Beatles With a Little Help from My Friends (Con un poco de ayuda de mis amigos). La trama de esta historia estaba ambientada en los años sesentas y giraba en torno a Kevin Arnold (interpretado por Fred Savage). Todos los problemas sociales y acontecimientos históricos estaban contados desde su punto de vista.

Mientras Kevin Arnold crecía en compañía de su mejor amigo Paul y Winnie Cooper, en quien estaba interesado sentimentalmente; su voz adulta iba describiendo dichas aventuras y conflictos adolescentes. El formato de narrador se repetirá en esta nueva producción.

El actor Don Cheadle, quien dio vida a War Machine en Los Vengadores se unirá al elenco usando su voz para la versión de Dean en su etapa adulta.

Los años maravillosos fue un éxito tanto en Estados Unidos como en México (Foto: Twitter@themusicpimp)

La trayectoria de Lee Daniels se compone de películas como Preciosa (2009), El mayordomo de la Casa Blanca (2013) y Estados Unidos contra Billie Holiday (2021).

Lee Daniels colocó la misma fotografía en su cuenta de Twitter y recibió diversas críticas como por ejemplo: “¡Maravilloso! Espero que el reinicio sea un retrato valiente de todo lo que una familia negra tuvo que afrontar en los años 60 y no una familia negra lidiando con los problemas de los blancos. Las vidas de los negros sí importan, así que aprovechemos todas las oportunidades para educar a los blancos. ¡Felicitaciones!”.

En otro tuit, una persona escribió “esperen, entonces no son años tan maravillosos” y es que en la década donde se ubicará la serie los problemas de racismo y discriminación en contra de la comunidad afroamericana estaban todavía más acentuados.

Will Smith ha sido protagonista de películas como Soy Leyenda y Hombres de negro (Foto: EFE/Nina Prommer/Archivo)

De acuerdo con la agencia AFP el drama sobre la esclavitud de Will Smith titulado Emancipation, ya no se filmará en Georgia después de que ese estado del sur de Estados Unidos aprobara una ley de derecho al voto que, según los críticos, busca reducir la participación en comunidades negras y otras subrepresentadas.

Dicha ley impone requisitos de identificación de votantes, limita el número de buzones de votación y prohíbe a los voluntarios dar botellas de agua a los votantes que pueden verse obligados a esperar en fila durante horas; por lo que Smith y el director Antoine Fuqua, quien ganó un Óscar por Día de entrenamiento en 2001,

“No podemos en buena conciencia brindar apoyo económico a un gobierno que promulga leyes de votación regresivas que están diseñadas para restringir el acceso de los votantes (...) nos sentimos obligados a trasladar nuestro trabajo de producción cinematográfica de Georgia a otro estado”

