Un asalto y un asesinato: los escabroros detalles del pasado de Enrique Guzmán

Fotos: Especial//Instagram @ifridag

La conductora del grupo Radio Fórmula, Maxine Woodside, reaccionó a las declaraciones que emitió el día de ayer el cantante Enrique Guzmán, luego de que fuera acusado por Frida Sofía de haberla agredido sexualmente desde la infancia.

En el espacio radiofónico que encabeza, Todo para la mujer, Maxine narró ciertos pasajes sumamente escabrosos en la vida del exintegrante de Teen Tops y reveló que el cantante estuvo detrás de un atraco a su domicilio.

“Ellos mismos (los asaltantes) declararon que Enrique Guzmán les había pagado para que asaltaran mi casa. O sea que a mí no me vengan con que Enrique Guzmán es un santo”, opinó. Aunque no dio la fecha de aquel robo, Maxine recordó que cuando los sujetos fueron detenidos, confesaron que habían sido contratados por el cantante.

Posteriormente, la conductora recordó un asesinato que el propio Guzmán cometió hace algunos años y que escaló a la prensa: “Además, acuérdense que hubo una época en que balaceó a, no me acuerdo si era un taxista, o era un mesero y lo mató (...) Debe una vida, yo no recuerdo si fue un mesero cuando trabajaba en un cabaret”, comentó.

(Foto: Instagram de Enrique Guzmán)

“O sea, que ahora digan que era un santo y era un caballero, no. A lo mejor es un caballero hoy día, pero las cosas que hizo Guzmán no son de un caballero. Pegarle a una mujer, como le pegaba a Silvia Pinal y que un día la persiguió balaceándola, que ella se salió en camisón corriendo, a casa de su amigo Carlos Piñal y, todavía en casa de Carlos Piñal fue a balacearles la puerta. ¡Ay, por favor! Esas no son cosas de caballero, que me perdonen”, expresó.

Woodside también recordó otro episodio que llegó a sus oídos por personas cercanas a Silvia Pinal sobre los ataques de su exmarido. Mismo que la conductora reveló con anterioridad durante una entrevista con la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda.

“En una las veces Enrique le mordió un pezón. Entonces ella fue a hacer una grabación o algo y estaba vendada. Y venía con la mano así (en el pecho) y se dieron cuenta que estaba sangrando y le dijo que qué le paso, y contestó ‘ay, que estoy muy adolorida’. Fíjate nomás (...)”, narró la comunicadora para el canal de YouTube de la periodista.

“Y a la mejor en esa época él no pensó que había sido tan violento, porque él había pasado una época en donde era famoso, se metía muchas cosas”, agregó Woodside, quien contó aquel episodio en el marco de los episodios de los ataques violentos que recibió Pinal mientras fueron pareja y que fueron retratados en la serie Silvia Pinal, frente a ti.

Foto: @silviapinalmx / IG

Por su parte, hace un par de años, Enrique Guzmán aceptó las agresiones y recordó cómo él también sufrió una agresión, aunque no directamente a manos de la actriz.

A través de su cuenta de Twitter el actor lanzó varios mensajes recordando “un cuatro” puesto por Silvia Pinal, pues ella le pidió que se vieran, sin embargo, se encontró con otros personajes que lo subieron a un carro por tres horas.

Aún así, en otras declaraciones aún existentes en su cuenta aceptó las agresiones que le provocó a Silvia Pinal: “Una sola vez le falté el respeto a la Sra. ¿y saben qué? Se lo mereció”, declaración que le ganó criticas en Twitter.

En otro tuit agregó: “Seguramente se me hará fama de ‘golpeador’ después de 50 años lo tendré que aceptar”.

