“Estoy abierta a las posibilidades siempre que incluyan un reto y buena paga”: María Celeste Arrarás se sinceró sobre su aparición en Univisión

Luego de su reciente aparición en Univisión, María Celeste Arrarás se sinceró sobre esta oportunidad y la importancia de romper fronteras entre televisoras.

Ayer la periodista y los miembros de Despierta América llenaron las redes sociales con fotografías de su ex compañera de trabajo, quien regresó al programa con un episodio especial.

Y ante tal recibimiento que la televisora dio a su ex colaboradora, la periodista confesó a People en Español cómo vivió este encuentro.

Mientras en la transimisión de ayer fuimos testigos de cómo Raúl González cobijó a María Celeste en los camerinos y caminó con ella hasta el foro de grabación, hoy nos enteramos que el presidente de la cadena, Luis Silberwasser, también fue a darle la bienvenida.

Según explicó: “fue un gesto que le agradezco y que demuestra que uno tiene que irse siempre con la frente en alto para uno no cerrarse las puertas en ninguna parte. Es algo que aplica a toda persona en todas las carreras”.

@despiertamerica / Instagram

Y es que el presidente de Univisión no sólo recuerda a Arrarás por su trabajo en programas como Primer Impacto, sino que también la vio crecer en Telemundo cuando ambos trabajaron para la televisora.

Claro que el momento más emotivo de regresar a la empresa fue el reencuentro y lo bien recibida que fue por el equipo: “Fue una experiencia que me revolvió emociones muy lindas”, dijo.

También señaló lo mucho que han crecido, en sus respectivas carreras, cada uno de los miembros del programa: “Muchos de ellos comenzaron sus carreras conmigo desde abajo y hoy son los que toman decisiones y corren la cadena”.

Por otro lado, habló del papel tan importante que juegan los espectadores, quienes la han acompañado toda una vida sin importar la empresa de la que formara parte.

Sobre ello agregó la importancia de romper fronteras entre las distintas cadenas, algo por lo que trabajó a lo largo de su trayectoria.

“Por años siempre luché para que hubiese esta apertura entre las cadenas, en que los talentos pueden visitar y contar sus planes. Al final el que más se beneficia es el público porque no pierden contacto con las estrellas que admiran”, explicó.

El regreso de la también autora de libros y ganadora de premios a Despierta América se dio a más de medio año de su despido de Telemundo.

Pues a principios de agosto la empresa tuvo que recortar a su personal como uno de los efectos de la pandemia por COVID-19, aunque fue María Celeste la que confirmó su despido desde sus redes sociales.

En su comunicado, además de agradecer a la televisora, detalló: “Esta mañana fui informada por la empresa de que han decidido que el programa tome otro rumbo y que debido a ajustes por la pandemia ya no seré mas parte del show”, dijo en referencia al programa Al Rojo Vivo.

Y ahora, dijo a la revista People que tras aquella decisión se encuentra “muy bien”, aunque agregó “Nunca es agradable ser despedido. Es la segunda vez que me pasa en mi vida. Me pasó al principio de mi carrera y, por lo tanto, tengo experiencia en como uno se siente”.

Sin embargo, pese a la mala experiencia no pierde las esperanzas de continuar ejerciendo su carrera: “Espero que igual que me pasó la primera vez, en esta etapa de mi vida utilice esta experiencia para reinventarme y encontrar nuevas vías de expresar lo que me gusta, que es hablarle al público”.

Claro que aún sin pertenecer a alguna televisora, María Celeste continúa realizando entrevistas en su canal de YouTube.

Además de su reciente regreso a Despierta América de Univisión, mismo que causó emoción entre los espectadores y fieles seguidores de la periodista.

Incluso algunos comentarios de las redes sociales pedían su pronto regreso a la televisión: “Muy bella, ojalá regrese para Univisión, ella es muy profesional y responsable”, escribió un usuario en Twitter.

Y aunque aún no se habla de su regreso oficial a la televisora, sí dejó abierta la posibilidad. Pues en su última declaración a la revista señaló: “Yo estoy abierta a todas las posibilidades siempre que incluyan un reto y buena paga”.

