Telemundo despide a María Celeste Arrarás y Rashel Díaz en medio de recortes

Fotografía tomada en junio de 2016 en la que se registró a la comunicadora María Celeste Arrarás. en San Juan (Puerto Rico). EFE/Thais Llorca

Miami, 5 ago (EFE).- Las periodistas María Celeste Arrarás y Rashel Díaz encabezan la lista de artistas, productores y ejecutivos que fueron despedidos este miércoles en la cadena hispana Telemundo, como parte de varios recortes de personal para contener la caída de los ingresos de su casa matriz, NBCUniversal, durante la pandemia.

La propia Arrarás, conductora de "Al Rojo Vivo", fue la encargada de anunciar el cambio de su situación laboral en sus redes sociales, mientras que fuentes de la cadena, que pidieron no ser identificadas, informaron a Efe de la salida de Díaz, quien fue parte del elenco de "Un nuevo día" durante 12 años.

"Queridos amigos, con profunda tristeza, quiero informarles que ayer fue mi último día con 'Al Rojo Vivo' y en la pantalla de Telemundo. Esta mañana fui informada por la empresa de que han decidido que el programa tome otro rumbo y que debido a ajustes por la pandemia ya no seré más parte del show", escribió la puetorriqueña.

Mientras, Díaz había revelado que su contrato con Telemundo se vencía en septiembre y que no había señales de que hubiese negociaciones.

La sorprendente salida de Arrarás y Díaz forma parte de una serie de recortes de personal impulsados por NBCUniversal, que ha afectado, según medios locales, a cerca de 5.000 personas, equivalentes al 10 % de la plantilla.

María Celeste, como la conocen sus fans, comenzó en la televisión en español de Estados Unidos en su natal Puerto Rico y tomó relevancia internacional en 1993 como conductora del programa “Primer Impacto”, de la cadena Univision, donde estuvo acompañada por años de la cubana Myrka Dellanos.

Allí estuvo hasta 2002, cuando fue sustituida por su compatriota Bárbara Bermudo. Ese mismo año, María Celeste se convirtió en la conductora y jefa editorial de “Al Rojo Vivo”, una revista diaria de noticias vespertinas de la cadena Telemundo.

Entre otros profesionales despedidos figuran la productora colombiana Martha Godoy, quien tiene en su historia laboral “El señor de los cielos”, “Señora Acero” y “La reina del sur”, entre muchas otras producciones audiovisuales.

También los vicepresidentes de Telemundo Studios, Fabrizio Alcobe y Fernando Gastón.

Estos ceses se unen a los comunicados el martes en estaciones afiliadas tanto de Telemundo como de NBC en varias ciudades de Estados Unidos.

El más destacado fue el de la periodista mexicana Ana Patricia Candiani, quien conducía la edición local del noticiero en Los Ángeles, el mayor mercado televisivo hispano en Estados Unidos.