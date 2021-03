Erika Buenfil “la reina de TikTok” apareció en un video con Ninel Conde y encontró algo inesperado

Video: Tik Tik / erikabuenfiloficial

Como es costumbre, Erika Buenfil aprovechó el encuentro que tuvo con Ninel Conde en el estudio de un diseñador para hacer un divertido video para redes sociales, en donde la actriz le pregunta a su amiga y cantante si trae una faja puesta y la deja al descubierto ante sus seguidores.

“A ver, te sentí algo ahorita que te agarré”, le dijo Erika. “No traigo nada”, le contestó Ninel. Ante la mirada incrédula de la actriz de Amores Verdaderos, le suelta la pregunta: “Traes faja, ¿verdad ridícula?”, a lo que con cara de desagrado por ser descubierta la intérprete de El bombón asesino tiene que confesar “sí, sí traigo, cállate”.

“Con razón, mira nomás”, contesta Buenfil, haciendo alusión al cuerpo de Conde, que luce una diminuta cintura y un espectacular cuerpo a sus 44 años de edad. Mientras que Buenfil eligió utilizar un pantalón blanco con algunas flores en colores que combinó con una blusa color lila, Ninel hace uso de un sexy jumpsuit blanco con flecos incluidos.

De esta manera se dejó al descubierto el secreto de belleza de la cantante, aunque todo en tono de broma y en un ambiente de cordialidad entre amigos. En la misma sesión, Erika Buenfil no dudó en bailar el éxito de Beyoncé, Single Ladies, acompañada de Papi Kunno, con quien incluso armó una coreografía.

Infobae

Al baile, posteriormente se unieron la propia Ninel Conde y Víctor Guadarrama, al ritmo de 4K, de El Alfa, Darell & Noriel, con sus participantes moviendo de un lado a otro las caderas. Pero el momento no paró ahí, ya que también grabaron un video con Alo Michael de Luigy Boy & La Floretza sonando por todo lo alto.

Con más de 11 millones de seguidores en Tik Tok, Buenfil se ha ganado el cariño de la audiencia por medio de la red social, en donde comparte contenidos divertidos y parodias, que la hacen ver juvenil y la acercan a las nuevas generaciones.

Recientemente, en el pódcast Pinky Promise conducido por Karla Díaz, la actriz destacó que los acercamientos en las escenas de besos no eran falsos con Arturo Peniche, así como habló sobre grabar ese tipo de secuencias íntimas al lado de Eduardo Yáñez y Alexis Ayala. Sin embargo -y aunque no quiso revelar el nombre del actor-, confesó que mientras grababa la telenovela Así son ellas, en el 2002, tuvo un momento incómodo.

“Se quiso pasar, me besó muy intenso y me atascó. Era una escena dentro de un elevador. Lo sentí muy agresivo”, dijo.

Ninel Conde ha declarado que no está enterada ni tiene que ver con las supuestas acusaciones en contra de su pareja Larry Ramos (Foto: Instagram / @ninelconde)

En cambio, Ninel se ha caracterizado en las últimas semanas por sus relaciones sentimentales. Primero a estar en medio de las acusaciones por fraude en contra de su pareja Larry Ramos en Estados Unidos, a lo que ella negó cualquier participación, y los ataques de su ex Giovanni Medina mientras sostienen una batalla legal por la custodia de su hijo.

En medio de la promoción de su sencillo Tú me pones a pecar, al lado de Juan Magán, quien participara en proyectos como Rebelde y Como en el cine, fue cuestionada sobre la posibilidad de ser acusada como cómplice.

“No pasa nada, porque no los veo, eso es una situación que no es mi realidad, no me voy a concentrar en cosas destructivas y que son titulares para vender. Estoy concentrada en mis cosas. Nada tiene que ver conmigo, yo soy una mujer de trabajo, dedicada a crear”, dijo al programa El Gordo y La Flaca al asegurar que se mantiene al margen de los asuntos de su esposo.

