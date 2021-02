“Gracias”: Margaret Qualley mostró su apoyo a FKA Twigs, quien acusó a Shia LaBeouf de abuso

La actriz rompió su silencio en acerca de la demanda de FKA Twigs a Shia LaBeouf (Foto: REUTERS/Michele Tantussi)

Margaret Qualley, la actriz que fue novia de Shia LaBeouf hasta hace un par de meses, se pronunció a favor de FKA Twigs, quien acusó al actor de haberla abusado durante su relación de pareja.

La hija de la famosa Andie McDowell compartió en su cuenta de Instagram la portada de la revista Elle con la cantante británica en la portada. En esta Tahliah Debrett Barnett, nombre verdadero de la cantante, detalló más acerca de su supuesta relación abusiva con el actor. Qualley simplemente compartió la portada y escribió un único mensaje dedicado a Barnett: “Gracias”.

Fue apenas en diciembre cuando el diario británico, The Daily Mail, captó a Qualley y LaBeouf por primera vez cuando el actor recogió a su entonces novia en el aeropuerto de Los Ángeles, L.A.X. Pero el par se conoció en octubre, durante la grabación del video musical de “Love Me Like You Hate Me”, de la hermana de la actriz, Rainey. El diario reportó que la pareja estaba viviendo junta.

Pero, en enero de este año E! News reportó que la relación había terminado entre los actores. De acuerdo con una fuente, la actriz tenía planeado irse a Canadá para grabar un proyecto. Aunado a esto, Quelley estaba consciente de la negativa reacción que el estar en una relación con el actor, le estaba causando a su imagen pública. La fuente explicó que Qualley se toma su carrera muy en serio y no quería que la relación interfiriera con ella.

La actriz mostró su apoyo hacia la cantante FKA Twigs (Captura de pantalla)

La demanda

A principios de diciembre, Barnett demandó al actor estadounidense por su “incesante abuso” durante la breve relación que ambos mantuvieron. Los cargos, presentados ante una corte de Los Ángeles, incluyen ataques sexuales, físicos y emocionales.

Los hechos en el centro de la denuncia tuvieron lugar en 2019. Según explicó FKA Twigs, ocurrieron durante un viaje que ambos realizaron a una zona desértica en California. Allí, LaBeouf, de 34 años, cometió distintos abusos, incluyendo el ahorcarla en medio de la noche, cuando ella dormía. También le contagió una enfermedad de transmisión sexual, a sabiendas de que la tenía a la hora de mantener relaciones con ella.

A la vuelta, él manejaba de manera irresponsable y amenazaba con chocar el auto a menos que ella le profesara su amor. En un determinado momento la cantante bajó en una estación de servicio y sacó sus pertenencias con la intención de alejarse de él. Sin embargo, LaBeouf la siguió y la atacó, tirándola contra el auto mientras le gritaba. Luego la forzó a ingresar nuevamente al vehículo.

La denuncia, explicó FKA Twigs a The New York Times, tiene como objetivo “generar conciencia de las tácticas que las personas abusivas usan para controlarte y sacarte tu libre albedrío”.

LaBeouf y Qualley fueron captados juntos en diciembre (Foto: The Grosby Group)

LaBeouf, por su parte, expresó: “No estoy en posición alguna para decirle a alguien como mi comportamiento los hizo sentir. No tengo excusas para mi alcoholismo ni mis agresiones, solo racionalización. He sido abusivo conmigo mismo y todos a mi alrededor por años. Tengo un historial de hacerle daño a la gente más cercana a mí. Me avergüenzo de esa historia y apenado por aquellos a quienes dañé. No hay mucho más que pueda decir”.

Aunado a esto, en un podcast de la BBC, la cantante detalló todo el daño emocional que le causó su ex y confesó que vivía “asustada, intimidada y controlada” y que cuando se decidió a dejar al intérprete, tras meses de violencia y abusos, sufrió síndrome postraumático.

