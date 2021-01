Cuota de besos al día y no mirar a los ojos a otros hombres: FKA Twigs relató el calvario que vivió con Shia LaBeouf

FKA Twigs denunció a Shia LaBeouf por agresión sexual y abuso físico y mental

En diciembre del año pasado, la cantante FKA Twigs denunció al actor Shia LaBeouf por agresión sexual y abuso físico y mental. Ahora, la artista británica de 33 años, cuyo nombre real es Tahliah Debrett Barnett, ofreció detalles del calvario que vivió con el actor, quien reconoció públicamente haber cometido actos violencia contra antiguas parejas.

En un podcast de la BBC, la cantante detalló todo el daño emocional que le causó su ex y confesó que vivía “asustada, intimidada y controlada” y que cuando se decidió a dejar al intérprete, tras meses de violencia y abusos, sufrió síndrome postraumático.

En una charla con el periodista Louis Theroux, la artista contó que conoció a LaBeouf en el rodaje de la película “Honey Boy”, en 2018. Tras “un intenso período de luna de miel al principio”, según contó ella, el actor se fue volviendo más “celoso y controlador”. Salieron durante nueve meses hasta cortar en mayo de 2019. El final llegó cuando ella decidió recurrir a una línea telefónica de violencia doméstica para poder dejar a su famoso novio.

FKA Twigs relató que LaBeouf no le permitía hacer contacto visual con otros hombres. Comentó que si trataba de ser amable con un camarero o ser cortés con alguien, Shia lo veía como si estuviera coqueteando o quisiera entablar algún tipo de relación con otra persona. “Me decía que si lo quería no miraría a otros hombres a los ojos. Así que esa fue mi realidad durante unos cuatro meses al final de la relación”, rememoró.

El actor le exigía que le declarara constantemente su amor, besándolo un número concreto de veces al día o diciéndole cuánto lo quería, relató FKA Twigs

Ese retraimiento hizo que también se aislara de sus seres queridos. “Solo vivía en una vida reglamentada y contenida que me diera los menos problemas posibles”, añadió.

También afirmó que una de las formas en que el actor de 34 años ejerció su control sobre ella fue contar la cantidad de veces que lo besaba por día. Cuando ella no cumplía con el número establecido por él se desataba una discusión durante horas.

“Tenía una cuota para cumplir de besos y caricias, pero nunca supe cuál era exactamente el número. Si no lo alcanzaba, él me regañaría durante horas y me haría sentir como la peor persona del mundo”, detalló la cantante, de 33 años.

Según FKA twigs, el actor la despertaba entre las cuatro y siete de la mañana sólo para acusarla de una variedad de cosas sin sentido que sólo existían en su cabeza. Esta situación desarrolló en la cantante trastorno de estrés postraumático (TEPT).

FKA Twigs denunció a Shia LaBeouf de agresión sexual e infligirle angustia emocional durante su relación (Reuters)

“Me acusó de mirar al techo y pensar en formas de dejarlo, de no querer estar con él. Siempre era entre las cuatro y las siete de la mañana. Durante la cuarentena cualquier cosa que me despertara en la noche, incluso si era mi perro o un ruido afuera desencadenaría un intenso ataque de pánico, porque yo quedé con TEPT”, reveló.

Cuando el pasado 11 de diciembre FKA Twigs denunció la situación, en los medios y a través de sus redes, escribió: “Nunca pensé que algo así pudiera sucederme a mí. Espero que compartir mi experiencia ayude de verdad a los demás a sentir que no están solos”.

Tras conocer los cargos en su contra presentados ante una corte de Los Ángeles, el actor expresó que él también sufría un trastorno por estrés postraumático, del que no estaba curado, ni tampoco del alcoholismo. “Pero estoy dispuesto a hacer lo que sea para recuperarme, y siempre pediré perdón a quienes he herido por el camino”, relató.

“No estoy en posición de decirle a nadie cómo debe sentirse por mi comportamiento. He sido abusivo conmigo mismo y con todos a mi alrededor por años. Tengo un historial de hacer daño a la gente cercana a mí. Me avergüenzo de esa historia y lo siento por aquellos a los que he dañé. No puedo decir nada más”, concluyó su comunicado.

La reconocida cantante australiana Sia también expuso públicamente al actor. “Yo también he sido herida emocionalmente por Shia, un mentiroso patológico, que me engañó en una relación adúltera diciendo que estaba soltero”, tuiteó la artista sobre el actor que apareció en su videoclip de “Elastic Heart” de 2015. Y advirtió a las mujeres que “se mantengan alejadas” de la estrella de Hollywood. “Creo que está muy enfermo. Solo debes saber, si te amas a ti misma, mantente a salvo, mantente alejada”.

