Con fuertes síntomas y sin poder recibir atención médica: Julián Gil intentó hospitalizarse tras su contagio de COVID-19

Julián Gil ya se encuentra controlando la enfermedad y permanece aislado. Así narró su experiencia al dar positivo a COVID-19 (Video: Instagram)

Otro famoso se suma a la lista de personalidades del espectáculo nacional que han sufrido los embates de la infección del nuevo coronavirus, y esta vez ha sido el actor Julián Gil quien reveló su contagio, los fuertes síntomas que presentó y cómo vivió una dura experiencia tras acudir al hospital en busca de asistencia médica, sin éxito, pues debido a la crítica situación de sobrecupo que se vive en los centros hospitalarios de la Ciudad de México y el Estado de México, el argentino no pudo acceder a una cama para ser atendido.

En su cuenta de Instagram, el también modelo de 50 años, que ha hecho carrera los últimos tiempos en telenovelas de Televisa, compartió un video en el que reveló los momentos de angustia que vivió al sentirse fuertemente afectado por la enfermedad y el viacrucis que sufrió ante la incertidumbre. Así lo dijo en el clip de más de tres minutos:

“Me he cuidado muchísimo, he seguido los protocolos durante casi un año desde que empezó todo esto de la pandemia, pero bueno, me tocó el COVID, no sé cuándo, cómo, ni dónde me pasó, me contagié... justo llevaba 10 días sin trabajar en Televisa, entonces queda descartado que fue en la producción del señor Juan Osorio, entonces no sé”, aseguró el ex esposo de Marjorie de Sousa, con quien procreó a Matías, quien actualmente tiene cuatro años y se encuentra bajo la custodia de la venezolana.

En enero de 2020 el actor compartió en redes que fue intervenido por una hernia umbilical (Foto: Instagram)

El histrión destacó que se había desaparecido casi una semana de las redes sociales porque se sentía muy mal, y que de hecho en los primeros cuatro días sus síntomas fueron muy fuertes, motivo por el que no quería alarmar a su público:

“Hoy es mi quinto día, ya me siento bien, por eso decidí ya anunciarlo, me siento bien, pero pasé los primeros días muy mal, con mucho susto, mucha incertidumbre, yo de por sí padezco un poquito de los pulmones y la verdad es que me vi muy mal, pero bueno ya estoy bien y sigo aislado en casa”, contó el actor.

Y es que fue en esos días en que los síntomas atacaron tan fuerte al histrión de Médicos, línea de vida y Por amar sin ley, que buscó ingresar a un hospital para ser atendido, pero no lo logró debido a que la actual saturación que se vive en la ciudad, provocó que no haya habido ni una cama para recibirlo en el hospital cuyo nombre no reveló.

Hace unas semanas se dio a conocer que el argentino perdió la patria potestad de su hijo Matías, luego de un tortuoso proceso legal con Marjorie de Sousa (Foto: Instagram)

Gil se mostró muy agradecido con la empresa Televisa y con el realizador Juan Osorio, con quien trabaja en la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, que está próxima a estrenarse en febrero. Dijo que se acercó telefónicamente al productor para solicitarle orientación debido a que el ex esposo de Niurka Marcos pasó por la enfermedad recientemente, y aunque ya se reincorporó a sus labores, continúa extremando precauciones.

Marjorie de Sousa y Julián Gil han protagonizado una batalla legal durante más de 3 años (Fotos: Cuartoscuro)

“Quiero agradecer al señor Juan Osorio y a la empresa, porque el día que me puse muy mal traté de ir al hospital aquí en México, e inclusive tuve que pedir ambulancia, no pude entrar a ningún hospital en México porque hubo un problema de que no había camas, tuve que regresar a mi casa, gracias a Dios me comuniqué con el señor Juan Osorio que ya había pasado por esa misma situación y puso a mi disposición a todo su equipo médico”, dijo el actor.

Finalmente el argentino fue enfático en solicitarle al público que se cuide, que tome todas las precauciones conocidas para evitar riesgos en medio de la crisis sanitaria, además de que agradeció a sus fans por las muestras de cariño recibidas los últimos días.

