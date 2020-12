Luto para Mauricio Ochmann: murió su padre y así lo despidió

El actor nació en Estados Unidos, sin embargo fue adoptado por una pareja mexicana (Foto: Instagram) (Foto: Instagram)

Mauricio Ochmann usó sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje con sus seguidores, y es que el actor despidió a Guillermo, su padre adoptivo quien falleció hace unos días. El actor ya había revelado anteriormente que, tras su nacimiento en Washington D.C., fue abandonado por sus padres biológicos, por lo que fue adoptado por María y Guillermo, a quien el histrión le dedicó sentidas palabras en su cuenta de Instagram.

Junto a una fotografía donde aparece el ex esposo de Aislinn Derbez de pequeño junto al fallecido, escribió:

“Hace dos días partió mi primer padre adoptivo, un ser muy especial para mi, un ser que fue un gran maestro y me llenó de enseñanzas de vida a lo largo de su estadía en este plano terrenal. Ayer me tocó verlo por una última vez antes de incinerarlo, al verlo físicamente ya no estaba ahí en ese cuerpo inerte, pero su presencia estaba a lado de mi abrazándome como siempre lo hacía, esos abrazos de oso que me daba desde el día que me adoptó”

Ochmann reconoció en su mensaje las circunstancias tan inusuales que lo unieron al hombre que lo crio, y quien, pese a que se divorció de María a los dos años de haberlo adoptado, continuó en contacto con él durante su crecimiento y toda su vida.

Don Guillermo continuó teniendo contacto con Mauricio pese a no ser considerado su papá (Foto: Instagram @mauricioochmann)

“Tuvimos una historia muy peculiar y muy nuestra desde que llegué a su vida hasta el día de su partida, pero sobre todo tuvimos una conexión muy profunda, especial y llena de amor. Ayer triste, enfrentando el dolor de su partida, sentado en un tronco a la orilla del mar contemplando su inmensidad acompañado de sus cenizas, de pronto una paz me embriagó y fue un verdadero honor despedirlo en este nuevo viaje que emprendió.”, añadió.

A su reflexivo mensaje, el actor de proyectos como A la mala y El Chema añadió la forma cariñosa que tenía al dirigirse a su padre adoptivo.

Vuela y vuela alto, mi querido maestrín, así nos gustaba decirnos. Te amo papá . Nosotros no temblamos ante la muerte, sabemos que vivir no es tan solo respirar

El actor de 43 años participó en el reality show "De viaje con los Derbez", y al poco tiempo se separó de Aislinn (Foto: Instagram de Mauricio Ochmann)

Hace un par de años Mauricio Ochmann reveló en el programa de Don Francisco, en Estados Unidos, que cuando tenía dos años de edad, el hoy fallecido y su entonces esposa María se divorciaron, y él se quedó a vivir con su madre adoptiva. Tiempo después se trasladaron a México porque María se casó por segunda ocasión, esta vez con un hombre alemán de nombre Thomas Ochmann, quien se convirtió en su segundo padre adoptivo y además le brindó su apellido.

Al pasar de los años Mauricio nunca perdió el contacto con Guillermo, por lo que ahora llora con tristeza la pérdida del hombre que, aunque no compartía su sangre, sí lo hizo feliz con un vínculo especial.

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez siguen teniendo una buena relación y se dividen para cuidar a su hija Kailani (IG: mauochmann)

A la conmovedora despedida del padre del actor se sumaron los comentarios de sus seguidores y de algunos famosos, quienes le externaron sus condolencias y le brindaron palabras de aliento para afrontar la pérdida que sucede a pocos días de terminar el 2020, año en que el panorama del mundo cambió abruptamente con la irrupción de la crisis sanitaria.

Y aunque Ochmann no dio mayor información sobre la causa de la muerte de don Guillermo, no faltó en su caja de comentarios quien le cuestionara si el señor falleció de COVID-19. Por otra parte, ha llamado la atención que ni Asilinn ni ningún integrante de la familia Derbez hasta el momento de la redacción de esta nota le ha dado el pésame ni ningún mensaje de aliento en su post, y es que se especula que el padre de la pequeña Kailani no quedó en buenos términos con la familia de su ex esposa, pese a que él y la hija mayor de Eugenio Derbez han insistido frente a la prensa que llevan una buena relación por el bien de la hija que procrearon en común.

