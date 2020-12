Henry Cavill se accidentó en el rodaje de la segunda temporada de “The Witcher”

Henry Cavill sufrió un accidente en el rodaje de la segunda temporada de The Witcher (Reuters)

Henry Cavill sufrió una lesión menor en el set de “The Witcher” de Netflix. Según el sitio especializado Deadline, el actor de 37 años se está recuperando de una herida en una de sus piernas tras sufrir un accidente durante el rodaje de la segunda temporada, que está teniendo lugar en Arborfield Studios, al oeste de Londres.

El rodaje de la exitosa serie dramática de Netflix continúa sin su estrella, que se lastimó la pierna mientras realizaba un salto. El periódico The Sun, quien informó por primera vez la noticia, reveló que el actor no participará de las grabaciones durante un corto período de tiempo, ya que continúa recuperándose.

“De repente se detuvo y claramente estaba sufriendo mucho. No estaba claro si un objeto le había golpeado la pierna o era algún tipo de lesión”, explicó el informante a The Sun.

Y continuó: “No fue lo suficientemente malo como para necesitar una ambulancia, pero arruinó el horario de filmación porque no puede caminar correctamente. Tenía que usar una armadura pesada en las escenas y simplemente no podía hacerlo con su lesión en la pierna”.

Los médicos le aconsejaran al intérprete británico, que también interpreta a Superman y que podría convertirse en el nuevo James Bond en la pantalla grande, que se tomara unos días de descanso.

Como todas las producciones, la serie está programada para hacer una pausa de vacaciones a finales de este mes.

" The Witcher", la serie de Netflix protagonizada por Henry Cavill

La producción de la serie se había detenido varias veces durante el año, principalmente debido a la pandemia y a varios casos positivos de COVID-19 entre el equipo y los miembros del elenco. Las grabaciones habían comenzado en en el mes de febrero, pero el actor noruego Kristofer Hivju, conocido por “Game of Thrones”, dio positivo por coronavirus y luego llegó el brote mundial que impidió continuar en el corto plazo.

El mes pasado, Henry Cavill publicó en su perfil de Instagram: “Gracias por recibirnos a todos en la temporada 2 de The Witcher. Manténganse fuertes y a salvo, mis amigos”.

Pese a los contratiempos, se sabía que “The Witcher” no regresaría a Netflix hasta 2021 De momento no hay fecha exacta de regreso de la serie, pero la plataforma de streaming tiene grandes planes para el universo de “The Witcher” con una serie animada, ‘Nightmare of the Wolf’, y una precuela titulada “Blood Origin”, en la que no se va a ver a Cavill. La plataforma de streaming todavía no confirmó quiénes serán los protagonistas de la miniserie de seis capítulos.

