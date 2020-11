“Que uses el cubrebocas, anciano”: Chumel Torres volvió a lanzarse contra López Obrador tras preocupante mensaje de la OMS

México tiene ya más de un millón de casos positivos a COVID-19 y más de cien mil muertes confirmadas a causa de la enfermedad que ha azotado a gran parte del mundo desde su surgimiento, a finales de 2019. Ante este panorama, el viernes 27 de noviembre el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se va a imponer el uso de mascarilla, pues lo más importante ”es la libertad de las personas para decidir”.

Las declaraciones del mandatario ocurrieron tras una polémica desatada por el diputado Gerardo Fernández Noroña, quien se rehusó a usar mascarilla durante una sesión del Consejo general de Instituto Nacional Electoral, por lo cual se tuvo que determinar un receso.

Yo sé que me quieren amordazado. Hablaré sin mordaza porque, además, yo tomo mucha agua. Yo consumo mucha energía al momento de intervenir. No puedo tomar agua con el cubrebocas puesto

Cuando se le recordó que debía usarlo debido al protocolo sanitario del INE, Fernández se volvió a negar e hizo referencia al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

“El responsable del manejo de la pandemia a nivel nacional, Hugo López-Gatell, insiste que el cubrebocas da una falsa sensación de seguridad y no evita el contagio. Tenemos la sana distancia y el espacio está ventilado”, aseguró el legislador del Partido del Trabajo. Después de esto, el acto se interrumpió para que los presentes se dirigieran a sus oficinas y, entonces, seguir la sesión por videoconferencia.

Ya a principios de noviembre, el presidente de México aseguró que “si algún día llego a ponerme el cubrebocas será por respeto a la gente, porque veo su responsabilidad, aun sin saber a ciencia cierta si ayuda o no ayuda usarlo, todos con su cubrebocas”.

No me lo pongo porque guardo la distancia y el doctor me ha dicho que no es necesario si no estoy infectado, que hay que ponérselo para no infectar a otras personas