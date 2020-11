“Conmigo fue maravillosa”: Marisol González descartó hablar mal de Lupita Jones

Lupita Jones y Marisol González(Foto: Cuartoscuro)

A diferencia de lo que ha ocurrido con otras ex reinas de belleza, Marisol González negó que hubiera tenido algún problema con Lupita Jones e incluso aseguró que su experiencia con ella fue “maravillosa”.

En semanas recientes Jones, quien fuera Miss Universo en 1991 y desde hace décadas organiza el concurso donde se elige a la representante de México para el certamen, enfrenta una polémica luego de que varias concursantes alzaran la voz para hablar del mal trato que recibieron por parte de ella.

La principal fue Sofía Aragón, reina de belleza de México el año pasado, quien señaló a Jones por “violencia simbólica”.

Pero en medio de la polémica, Marisol González (Nuestra Belleza México en 2002) rechazó haber tenido alguna mala experiencia con Lupita.

Marisol descartó haber tenido algún problema con Lupita (Instagram: marisolglzc)

“Yo siempre voy a hablar de mi experiencia personal con Lupita y, conmigo, fue maravillosa. Yo no tengo nada negativo qué decir sobre ella, por más que muchas están sacando experiencias”, aseguró al programa De Primera Mano.

“En mi caso no fue así, de hecho, siempre que ha pasado algo con Lupita siempre la he defendido”, comentó cuando le preguntaron si ella habría sufrido de maltrato.

“En mi experiencia lo que yo puedo hablar sobre ella es positivo, siempre fue conmigo y con mi familia muy linda, incluso después del concurso, ella siempre me apoyó, me guiaba. Me acompañó en su momento con el señor Eugenio Cobo para entrar al CEA, o sea, siempre estuvo antes y después conmigo”, aseguró.

A diferencia de Marisol, Cynthia de la Vega, Denisse Franco, Nebai Torres, Luz Elena González y Cynthia Urias sí revelaron haber tenido muy malas experiencias con Jones.

Lupita Jones ha sido muy criticada (Foto: Facebook LupitaJones)

“Yo gané el tercer lugar en el nacional, me vine a vivir a la Ciudad de México y me dio hospedaje un par de meses en un departamento donde recibían a las chicas que habían ganado los primeros lugares de Nuestra Belleza y que tenían la beca para estudiar en el CEA, en ese tiempo estaba su ex cuñada, yo me quedé ahí y me dijeron ‘sólo puedes dos meses’”, recordó Luz Elena González en el programa Aquí contigo.

“Cuando llegué ahí las reglas fueron muy claras, el cuarto de la cuñada siempre estaba cerrado con llave, sólo me podían hablar por teléfono mis papás en la noche o muy temprano en la mañana. No podía tocar nada del refrigerador porque no era mío, tenía yo que comprarlo”, agregó y reveló que “ni un vaso de agua” podía tomar de aquel departamento.

En el caso de la presentadora Cynthia Urias, la experiencia con Jones tampoco fue agradable.

En entrevista exclusiva con TVyNovelas, la conductora de Televisa recordó el día en que conoció a Lupita, hace más de 20 años.

Foto: lupjones / IG. - cynthiaurias / IG.

Cynthia recién había llegado a Ciudad de México, proveniente de su natal Los Mochis, Sinaloa, para estudiar en el Centro de Educación Artística de Televisa.

Urías tuvo oportunidad de conocer a Jones porque ésta buscaba una candidata que representara a la Ciudad de México en el concurso de belleza nacional.

Aunque Cynthia era fan de Lupita y soñaba con conocerla, el encuentro no fue como esperaba.

“Me hizo sentir como una cucaracha, porque cuando entré al salón del CEA para que me viera nunca levantó la mirada. Todo el tiempo estuvo viendo los pies. Mi entrevista fue de un minuto, ella estaba revisando unas carpetas y sin verme me dijo: ‘No me sirves, gracias’”, narró la actriz sinaloense, que ahora tiene 40 años.

“Todavía me quedé ahí parada y me dijo: ‘¡Que no me sirves, gracias!’, y le contesté: ‘Si quieres modelo o me doy una vuelta para que me veas’. Y me dijo: ‘No, la verdad es que tendría que hacerte muchas cirugías y ahorita estamos con el tiempo encima, háblale a la que sigue’”, agregó.

