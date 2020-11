“A los muertos no se les toca”: Anel Noreña reaccionó a la supuesta conexión de Alejandra Ávalos con José José a través de una médium

Anel Noreña volvió a lanzar duras declaraciones en contra de la cantante Alejandra Ávalos, quien aseguró que tuvo contacto con José José a través de una clarividente.

La segunda esposa del “Príncipe de la canción” no contuvo las risas al escuchar la versión de que Ávalos contactó al intérprete de Almohada y Vamos a darnos un tiempo gracias a una comunicación “espiritual”.

“Qué será si ahorita se agarró una médium cuando se agarre una ‘enturum’. Qué bueno y qué bárbara... son gente de cuidado”, dijo entre risas la ex modelo al programa Hoy.

Anel pronto recobró la compostura y reprobó el tipo de contacto que Alejandra Ávalos presumió con José José, ya que no se debe contactar a personas o entes del más allá.

Foto: anel_norenamx / aleavalosr

“Nunca, a los muertos no se les toca. Yo soy cristiana y hay una barrera muy grande, por lo que los muertos no tienen permiso de regresar así diga quien diga”, señaló la también colaboradora del programa matutino de Televisa.

Noreña aprovechó para recordar que emprendió una batalla legal en contra de Alejandra Ávalos y todo lo que diga podría entorpecer más el proceso.

“Todo lo que diga será usado en su contra y se lo debe decir su licenciado, si es que tiene un licenciado", aseguró.

La mamá de los dos hijos mayores de José José, José Joel y Marysol, también habló de la versión que durante los últimos días se ha ventilado y en la que se asegura que Sarita Sosa y Manuel José se aliaron para desacreditar la paternidad del “Príncipe de la canción”.

“Ese es el rollo que sacó la señora (Patricia) Romani y todo lo va a tener que comprobar a milímetro, pero frente a la justicia, la están esperando y a la otra también, con médium, con enterum y con quien quieran. Ya las van a citar y está todo listo”, concluyó la actriz mexicana.

Hay que recordar que Alejandra Ávalos acaparó la atención de todos cuando mencionó que el cantante de El Triste le dio un libro de revelaciones a través de un encuentro “espiritual”.

“Tuve la oportunidad de contactar con una médium y tuve una experiencia que nunca había experimentado, valga la redundancia. Fue increíble hacerlo venir y de tener esa referencia real. Fue un momento muy espiritual. Fue un momento en el que él se pudo expresar y eso fue lo que a mí más me llenó. Yo soñé hace unos cuatro días con él y él me decía ‘habla’... Eso me tiene muy llena, muy satisfecha, muy feliz”, dijo en entrevista con el programa Hoy.

“Es un mensaje que se me da, que yo puedo soñar. Se van a dar a través de mis sueños esas revelaciones y estoy trabajando de la mano con la gente que queremos que se sepa la verdad y que se haga justicia al respecto de estos últimos diez años que él vivió con tanta angustia, con tanto tormento. Lo que expresó desde el otro plano existencial fue para mí muy revelador, yo creo que es algo que no me esperé nunca”, sentenció.

Estas declaraciones aparecieron después de que Anel Noreña anunció que emprendió una demanda en contra de Alejandra Ávalos por difamación.

Esta denuncia fue emprendida después de que la cantante afirme en repetidas ocasiones que Manuel José sí es hijo de José José.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“Queremos que se sepa la verdad”: Alejandra Ávalos aseguró haber platicado con José José a través de una medium

“Son fantasmas”: Anel reveló que no sabe nada de “Las Saras” tras la aparición del testamento de José José

“Yo nací con la herencia”: Manuel José habló del testamento de José José y de una posible alianza con Sarita Sosa