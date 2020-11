José José intentó cambiar su testamento pero su esposa y su hija se lo impidieron, reveló exguardaespaldas

(Foto: Diego Simón Sánchez /Cuartoscuro)

Fue en la primera semana de noviembre que se confirmó la existencia del testamento del cantante José José, documento en el que aparecen como herederos Marysol y José Joel, y Anel Noreña como albacea. La existencia del documento se conoció tras el juicio en contra de Sarita Sosa.

Cabe señalar que el cantante iba a realizar cambios en su testamento. Cuauhtémoc Sánchez, exguardespaldas del cantante, contó para la revista TV y Novelas que conocía la existencia del documento y que en el 2019, hubo la intención de cambiarlo.

Detalló que José José lo llamó porque tenía planeado viajar a México, “tenía dos trámites administrativos pendientes muy importantes que hacer, y me pidió que cuando viniera lo recogiera por otro lado del aeropuerto, además de rentar una casa o departamento por una semana y así evitar hospedarse en un hotel y ser asediado por la prensa, entonces le ofrecí mi casa, pero lamentablemente no le alcanzó la vida…”.

Cabe señalar que el Príncipe de la Canción, como se le conocía al cantante, falleció el 28 de septiembre del 2019 en Florida, Estados Unidos, tras complicaciones ocasionadas por el cáncer de páncreas que padecía.

Sara Sosa mostró algunas fotografías junto a su padre (Captura de pantalla YouTube- Sara Sosa)

El intérprete permaneció en territorio estadounidense su último año de vida, situación que impidió que viajara a México. Cuauhtémoc Sánchez indicó que si Sara Salazar y Sara Sosa lo hubieran dejado salir de Estados Unidos “hubiera cambiado el testamento, pero en el pecado llevaron la penitencia”.

El hecho de que el documento tenga como beneficiarios a los hijos del artista y que Anel sea la albacea, lo calificó como un acto de justicia divina.

También refirió a los malos tratos que recibió José José por parte de Sara Salazar y Sara Sosa y ejemplificó que no le quisieron pagar un tratamiento para que el cantante recuperara su voz, porque lo consideraron muy costoso (6 millones de pesos) y “que no valía la pena. Tenían dinero para ayudarlo y no lo hicieron”.

En relación con la lectura del testamento del Príncipe de la Canción, José Joel indicó que aún no tiene fecha y no será posible por las próximas semanas ante la pandemia y después porque ya se acerca la época navideña.

(Foto: Archivo)

Dicho tema se retomará en enero. Además, indicó que desconoce lo que podría suceder si existe otro testamento, “el testamento está, pero no tenemos una respuesta de la gente de Miami y acordémonos mi papá estuvo en cautiverio con estas personas más de un año, no sabemos si pueden existir firmas apócrifas […] les puedo asegurar que hay un testamento legal y establecido, qué dice, qué sigue, será para el próximo capítulo”.

El intérprete fue cuestionado si dará algún apoyo a Sarita Sosa y respondió que se tiene que respetar lo que diga en el testamento, “yo no voy a pelearme con la voluntad de mi papá, vamos a ver el testamento, que se encuentra en México y tiene algunos años”.

Por otra parte, indica que es una situación que se puede resolver rápido en uno a tres años o en más tiempo.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Encontraron el testamento de José José: José Joel y Marysol aparecen como herederos

Sara Sosa recordó a José José en Instagram, pero le llovieron ácidos comentarios por no reconciliarse con sus hermanos

Las razones de José Joel para revelar la llamada que tuvo con Sarita cuando murió José José

“Se ponía a la defensiva”: José Joel reveló que José José nunca quiso contarles sus planes para dividir sus bienes