“Se ponía a la defensiva”: José Joel reveló que José José nunca quiso contarles sus planes para dividir sus bienes

José Joel bromeó con que las deudas podrían ser pagadas por su hermana menor

El descubrimiento de un testamento de José José ha causado gran expectación ya que desde su fallecimiento sólo se había hablado de la rivalidad entre sus familias, pero ahora comienzan a surgir los detalles de su fortuna y fue su hijo mayor, José Joel, quien bromeó con que las deudas podrían ser pagadas por su hermana menor y afirmó que su padre no era abierto a hablar de este tipo de trámites.

El primogénito del intérprete de El Triste reveló algunos detalles del proceso legal que mantiene él y Marysol Sosa en contra Sarita, ahora que encontraron el documento que avala el patrimonio de su padre.

En entrevista con Ventaneando, el también cantante se dijo sorprendido por este gran avance y están a la espera de conocer más sobre lo que decidió su padre en vida, pero se encuentra listo para que existan nuevos aspectos contradictorio.

“Nos hemos dado a la tarea este año de que sea el único testamento, me refiero a que no haya otros volando por ahí, a que en definitiva no haya nada en Miami, pero sabemos a través del Consulado, porque al ser mi padre mexicano, ya sabemos que no hay nada. Pero todo puede pasar por cómo se han ido dando las cosas, sí estamos preparados para que toda la gente que ha levantado la mano la levanten, a todos los que mienten, usurpan, amenazan, amedrentan ahí van a estar y se van a ir sumando”, comentó para el programa de espectáculos de TV Azteca.

Añadió que el proceso va despacio y tendrán que esperar a que se defina en otros periodos, ya que según su abogada, este juicio se divide en cuatro etapas. La primera, en la que están, es nombramiento de herederos y albacea; la siguientes son: inventario y avalúo, una rendición de cuentas y adjudicación.

Aceptó que su papá siempre fue reacio para hablar de sus bienes, por lo que nunca conocieron cómo distribuyó la herencia.

“Era un caso muy tabú, un caso muy cerrado y un tema que casi no se hablaba porque cada que vez que lo tratábamos con él se ponía a la defensiva, ‘que él sabía su rollo’ y ‘si lo queremos sacar’. Pues lo que desgraciadamente maneja el mexicano, nos cuesta mucho trabajo hacer un testamento y decir así lo vamos a dejar”, reveló.

Acerca del surgimiento de posibles deudas en torno a la figura del famoso cantante mexicano, José Joel bromeó con hacer que las cubra su hermana menor y la última esposa de su padre, quienes viven en Estados Unidos y que son conocidas como las “Saras”.

“Esas de las dejamos a los de Miami, que las paguen los de Miami”, dijo entre risas y apoyado por su mamá, Anel Noreña.

Fue hace unas semanas cuando los hijos mayores del “Príncipe de la canción” anunciaron que son los beneficiarios en el testamento de su padre, pero hasta ahora su hermana menor, Sara Sosa, no se ha pronunciado por lo que se espera que interponga un recurso legal para defender su patrimonio.

José José fue llevado a Miami por su hija menor Sarita, quien no permitía el contacto con sus hermanos mayores, José Joel y Marysol Sosa (Foto: Instagram)

Fue Marysol Sosa quien reveló que no han podido conciliar con Sarita, pero tampoco tienen intención de sacarla de la casa que ocupa en EEUU: “No es nuestra idea definitivamente (sacarlas de la casa), créanos, pero no sé con qué nos vayamos a topar, de antemano el hecho de tener hoy esta posición a mí personalmente me da mucha paz, sé que estamos en una cuestión que todavía va a tomar tiempo, pero estoy muy contenta la verdad”.

“Primero tengo que conocer qué cuestión y a partir de ahí ya veremos, porque en sí la parte de querer conciliar se intentó desde que esta muchacha se llevó a mi padre, y nunca se ha logrado ninguna conciliación, entonces ya veremos después”, contó en una entrevista para Venga la Alegría.

