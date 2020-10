“Es una historia de familia con crimen”: Margo Martindale y la segunda temporada de “Sneaky Pete”

Margo Martindale en "Sneaky Pete" (Cortesía)

Un hombre sale de prisión y, obligado por la necesidad de pagar una deuda y salvar a su hermano, decide hacerse pasar por su compañero de celda y es así que trata de timar a la familia de éste para obtener el dinero que necesita.

Pero una vez dentro del juego de la mentira descubre que aquella, en apariencia, adorable familia esconde sus propios secretos.

Esa es la línea argumental de Sneaky Pete, una serie protagonizada por Giovanni Ribisi, Bryan Cranston y Margo Martindale, que estrena este 15 de octubre en México su segunda temporada.

Aunque podría pensarse que la producción gira en torno del crimen, para Martindale -la encargada de dar vida a “Audrey Bernhardt” la matriarca- se trata más bien de la historia de una familia.

Giovanni Ribisi es el protagonista de la historia (Cortesía)

La serie se estrenó hace tres años y Margo comentó, en una entrevista con Infobae México , que hay varios factores que le han permitido posicionarse.

“Creo que la gente se enamora de esta familia y creo se enamora de la manera en que conducen sus vidas. Es realmente un buen misterio y es una familia real. Es un show realmente agradable y entretenido para el público”.

-¿Qué le hizo aceptar este papel de “Audrey Bernhardt”?

-Bryan Cranston me preguntó si quería hacerlo y me dijo que Giovanni iba a estar envuelto y pensé eso es genial, por eso acepté

- ¿Qué es lo que más disfruta?

-El elenco es extraordinario. Es el mejor cast que pueda imaginar, se convirtió en una verdadera familia. Hemos permanecido en familia, hasta este día nos mantenemos en contacto todo el tiempo.

Martindale cree que la serie trata sobre un drama familiar y no sobre el crimen (Cortesía)

A diferencia de su personaje en la historia, no sabe si ella en la vida real podría ocultarse de la justicia o vivir en una familia como la de los protagonistas, pero sí tiene claro que no se trata de una serie sobre el crimen.

“Creo que es una historia de familia con crimen... es un drama familiar que tiene mucho misterio y mucha intriga y mucho drama oscuro y eso me parece divertido”.

Con una trayectoria que inició en los años 80 en el teatro, Margo (de 69 años) se ha mantenido vigente al paso de las décadas con trabajos en películas como Days of Thunder, Marvin’s Room, The Hours y Million Dollar Baby, al igual que en series de televisión.

El secreto detrás de esa permanencia lo atribuyó a sus elecciones.

“Elegir muy bien, elegir gente que conoces creo que es un gran plus, siempre trato de aprender algo nuevo y me desafío a no repetir lo mismo”.

El futuro de la televisión

Con una audiencia cada vez más fragmentada y diversas opciones de streaming, Margo aceptó que es un reto hacer televisión, pero se trata solo de una época distinta.

La primera temporada se estrenó en 2017 (Foto: Cortesía)

-¿Cómo ve el futuro del streaming y de la televisión en general?

-Como lo veo hay mucha televisión, el reto es cómo llegas a la cima. Solo puedes hacer el mejor show que puedas y esperar que el resultado sea que la gente lo vea. A algunos shows les lleva más tiempo, a veces dos temporadas para atraer a la gente y a veces la gente de las cadenas no tiene la paciencia para ver cuando tenga éxito. Usualmente es cosa de dos años antes de que la gente descubra un nuevo show, a menos que surja ganando Emmys, si es así van a llegar a la cima inmediatamente.

-¿Qué época vive la televisión?

- Creo que es una era dorada diferente. Hubo una época divertida en los 50, maravillosa. Esta es una época diferente, una época más creativa, una etapa educacional, lo que significa que puedes poner mucha información en tus programas que hagan pensar a las personas.

*La segunda temporada de Sneaky Pete se estrena este jueves 15 octubre a las 10 PM por AXN.

