El distanciamiento quedó atrás: la foto de José Eduardo tras las dolorosas revelaciones de su padre Eugenio Derbez

La relación entre Eugenio Derbez y José Eduardo Derbez estuvo plagada de altibajos y desencuentros hace más de 20 años por los conflictos entre el comediante mexicano y su ex pareja, Victoria Ruffo, lo que quizá ya quedó en el pasado porque ahora padre e hijo han establecido un sólido vínculo que les ha permitido reencontrarse para formar una nueva familia.

El creador de La familia P. Luche reveló esta semana que sufrió mucho al separarse de su hijo en la década de los 90 y que esto mismo lo impulsa a hacer diversas bromas hacia su ex pareja Victoria Ruffo.

“No hay nada más doloroso que lo que yo viví con José Eduardo. Cuando veo que alguien, sobre todo compañeros del medio no los dejan ver a sus hijos ... (digo) ‘dios mío, no lo hagan, es lo peor que pueden hacerle al niño’”, confesó en una conversación con la periodista Luz María Doria.

Tras esta desgarradora declaración José Eduardo Derbez compartió una fotografía en su cuenta de Instagram, en la que demostró la unión que ahora tiene con su padre y sus hermanas, con quienes ha establecido un estrecho lazo a pesar de la distancia.

En la imagen, compartida hace unas horas, aparecen Eugenio, Aislinn, Aitana, José Eduardo y Alessandra Rosaldo posando en medio de un paisaje boscoso.

Los miembros de la Dinastía Derbez lucen felices ante la reunión de la que no se tienen muchos detalles, ya que no se sabe si es reciente o a qué se debió el encuentro.

José Eduardo no explicó mucho de la captura, sólo colocó muchos emoticones de manos juntas, pero fueron sus hermanos quienes le expresaron sus sentimientos.

“Te amo”, escribió Aislinn al comentario que acompañó con emojis de arcoíris, corazones y besos. Vadhir también compartió un mensaje, muy característico de su sentido del humor, aunque él no aparece en la fotografía: “Cerré los ojos en esa”. Mientras que la vocalista de Sentidos Opuestos, Alessandra Rosaldo, también comentó este post con varios corazones.

La fotografía pronto causó gran furor en Instagram, donde ha obtenido más de 188,621 Me gusta y cientos de comentarios para celebrar la unión que ahora tiene José Eduardo con su familia paterna.

Eugenio Derbez y su dolorosa separación de José Eduardo

Las confesiones de Eugenio Derbez

El realizador de No se aceptan devoluciones hizo varias declaraciones acerca de la relación que ha tenido con la madre de hijo de 28 años, Victoria Ruffo.

En la charla con la periodista Luz María Doria, aclaró la verdad detrás de sus comentarios cómicos sobre la protagonista de varios melodramas mexicanos.

“Ale (Rosaldo, su esposa) también ya me dice ‘por favor, ya deja de mencionarla’ y tiene toda la razón, yo lo hago porque soy muy bromista, me divierto mucho cada vez que (la) menciono, pero también hay un dolor muy profundo en esa broma”, comentó el también actor.

Derbez contó que en un momento él ni siquiera tenía permitido acercarse a su hijo y por ello intentó incluso disfrazarse para hablar con él: “Un día desaparecí y el niño no volvió a saber de mí... intenté meterme a su casa, pero estaba rodeado de guaruras con Omar (Fayad, esposo de Ruffo y actual gobernador del estado de Hidalgo). Imagínate la cantidad de seguridad que había alrededor del edificio, un día llegué hasta el elevador disfrazado, con barba, bigotes, gorra”.

“Para mí fue un dolor tremendo el que durante tantos años no me dejaran ver a José Eduardo, ni siquiera tenía acceso, me quitaron la patria potestad, que solo se la quitan a narcotraficantes, delincuentes, a mí por ciertas razones que no quiero decir me quitaron la patria potestad, no me podía ni acercar”, detalló lo que sintió al no volver a su hijo menor.

