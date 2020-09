Yadhira Carrillo regresará a la televisión luego de 11 años de ausencia

La actriz Yadhira Carrillo se alejó de la televisión para enfocarse en su vida personal (Foto: Rogelio Morales / Cuartoscuro)

Luego de que en días pasados la actriz Yadhira Carrillo causara conmoción por aparecer en los pasillos de Televisa luego de un largo periodo fuera del ojo público y aún más tiempo de haberse retirado de los melodramas, ahora se ha revelado por qué acudió a las instalaciones de la televisora de San Ángel.

Lo que comenzó como un rumor de que podría regresar a las telenovelas tras 11 años sin pisar un set de grabación, la también empresaria de tiendas de ropa, dio a conocer durante un encuentro con la prensa que su regreso a la televisión tendrá que ver con una participación especial en el programa matutino Hoy.

Será este próximo martes 29 de septiembre cuando la esposa del abogado Juan Collado, quien se encuentra bajo proceso de investigación en el Reclusorio norte de la Ciudad de México, aparezca como invitada especial a la emisión matutina de Televisa al lado de los conductores Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Andrea Escalona, Raúl Araiza y Paul Stanley.

Yadhira ha sido captada en múltiples ocasiones durante su visita conyugal en el Reclusorio Norte (Foto: Archivo)

“Lo que pasa es que fui a Televisa para ver lo de mis perros de la calle, que ya vamos a estar en ‘Hoy’ para que lo vean todos, el lunes sale un reportaje que hicimos y estaré en vivo el martes” , reveló la actriz.

Mencionó que la productora de la emisión, Magda Rodríguez, la apoyó con su iniciativa y detalló que su participación servirá como una plataforma para la causa en la que trabaja: “Va a ser una forma de que la gente, masivamente, pueda ver a los perritos y así buscarles una familia y darlos en adopción”, mencionó Carrillo, quien invitó a los ciudadanos a promover la adopción y la ayuda a los perros callejeros, con la intención de evitar el maltrato animal dentro de la sociedad.

Por ahora, la actriz planea dar en adopción a los perritos del refugio de animales que tiene a su cargo, por lo que su plan de trabajo inmediato es organizar un desfile para ofrecerlos, Se trata de los canes que Yadhira ha ido adoptando y albergando durante varios años.

El 9 de julio de 2019, la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al abogado en un restaurante de la alcaldía Miguel Hidalgo (Foto: Instagram: yadhiracarrillo)

No obstante, debido a la situación que actualmente enfrenta, se está viendo en la necesidad de terminar con las labores del refugio, mismas que representan un gasto importante; mientras que por el momento las tiendas de ropa de la actriz han sufrido los estragos del coronavirus, por lo que dichas boutiques no han sido abiertas y no están generando ingresos en ventas.

“Estoy interesada en que la gente conozca a los perros del refugio, a los perritos de la calle que nosotros tenemos en el albergue, que nosotros cuidamos, esterilizamos y entregamos en adopción, así que me gustaría poder hacer algún desfile o algo con ellos para que la gente pueda verlos. Lo estoy preparando porque ahorita debo tener alrededor de 100 perritos en perfectas y óptimas condiciones, pero es necesario que la gente los conozca y los vea”, reveló hace unos días cuando fue captada en Televisa.

Yadhira y Juan cumplieron siete años de matrimonio en marzo de 2019, mientras corría una investigación por parte de la justicia mexicana sobre el abogado (Foto: Archivo)

Acerca de su regreso a las telenovelas, la actriz afirmó que no hay ningún proyecto en puerta, pero que sí estaría dispuesta a volver a los sets de grabación en breve. Eso sí, Yadhira aseguró que sólo aceptaría si la producción en cuestión aceptara respetar los días en que visita a su esposo en el Reclusorio, pues “esos días son intocables”. Así lo dijo:

“Todos los productores son mis amigos y la verdad es que llevamos una relación preciosa siempre tienen cosas preciosas para mí y se los agradezco mucho, podría quizá hacer algo, excepto los días que estoy con Juan, esos días son intocables, pero si surge algo padre con mucho gusto podríamos hacer algo increíble”, agregó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Yadhira Carrillo reveló bajó que condición volvería a las telenovelas

Yadhira Carrillo contó por qué decidió no tener hijos con Juan Collado: “Yo así estoy muy tranquila”

Leticia Calderón habló de Juan Collado y negó tener algún contacto con Yadhira Carrillo