Camila Fernández reapareció en público luego de su polémica boda en plena pandemia

Camila Fernández reapareció en las redes sociales luego de las fuertes críticas por realizar su boda en pleno pico de la pandemia de COVID-19 (Foto: Instagram @camifdzoficial)

Luego de que miles de usuarios le reclamaran a Camila Fernández por festejar su boda durante el periodo más alto de contagios por COVID-19 en la ciudad de Guadalajara, la hija de Alejandro Fernández, reapareció en las redes sociales tras lo que suponemos un largo periodo de luna de miel y de cuarentena.

Aunque su regreso a las redes sociales no fue tan bien recibido por los internautas y es que muchos aún tenían en la mente que la dichosa boda de Camila y Fernando fue un riesgo potencial para la salud y pudo convertirse en un punto de contagios que ponía en riesgo no sólo a ellos sino a todos los que estuvieran en contacto con cualquiera de los que asistió a la boda. Para terminar de empeorar el asunto, fue de notar que no se usaron cubrebocas ni en la ceremonia en la iglesia ni en la fiesta del matrimonio. Y es que también remarcaron la gran ausencia de Vicente Fernández en la boda de su nieta.

Así fueron los comentarios de algunos de los usuarios de Instagram cuando subieron un video filtrado de la boda:

Para ellos no hay cuarentena de supone que no hay iglesias ni salones por eso estamos tan mal en la pandemia por gente como ellos y don Vicente a lo mejor le dio miedo ir por vulnerable

La boda entre Camila y Fernando los hizo el centro de las críticas en las redes sociales (Foto: Instagram @camifdzoficial)

Desafortunadamente, el ego le pudo más que la paciencia a Camila, quien publicó el siguiente tuit en el video filtrado, lo que hizo que muchos usuarios criticaran su falta de consciencia ante una pandemia que le ha costado la vida a más de 62 mil personas en todo el país. Así fue el comentario de Camila:

Siento que ni siquiera debería de estar aclarando nada la vdd porque lo que queríamos era una celebración en familia sin ser tan público. Todos estábamos siguiendo todos los protocolos de sanidad. Pero jajaja los hubiera invitado hombre pa´ que vieran bien

Esto hizo que sus seguidores entraran en pleno conflicto defendiendo que la familia haya hecho su festejo sin que la pandemia les importunara y llamaron a los que criticaron el evento, tildándolos de celosos y de envidiosos.

Mucha gente envidiosa no soportan la felicidad de los demás y especialmente de Alejandro, su papá que estaba tan feliz... recuerdo todo y me emociona..abrazos desde Argentina ¡Me fascinó la boda charra primera vez que veo y es increíble! Camí y Fran VIVAN, SIENTAN, DISFRUTEN

Camila se burló de sus críticos y sus seguidores los tildaron de "envidiosos" (Foto: Instagram @camifdzoficial)

Por el otro lado, los usuarios que se posicionaron en contra, criticaran que actuara con irresponsabilidad e inclusive acusaron de la posibilidad de que estuvieran relacionados actos de corrupción pues unas semanas antes, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, había prohibido los eventos masivos con el fin de evitar que fueran focos de contagio.

Están cancelando eventos por la pandemia y ahora se está burlando de los que están molestos porque a ud no le cancelaron el evento en plena pandemia. Muy irresponsables y sobre todo a las autoridades que solaparon en el evento

En una de las fotos más recientes en las que aparece Camila, con una guitarra en la mano y en la que puso el siguiente comentario: “Pero sólo soy humana. Oigan perdón que he estado medio ausente, pero voy a regresar van a ver”.

