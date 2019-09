De hecho, Yolanda ha revelado que de no haber sido por Salma su carrera en televisión no habría existido. "Ella me dijo que tenía que ser actriz porque tenía talento y mucho carisma. Ella convenció a mi papá, porque él no quería que yo me dedicara a esto. Ella habló con él, le dijo que me iba a cuidar", declaró hace tiempo Andrade.