El ejemplo perfecto de esto es cuando ella cerró la puerta de su auto en público, algo que la familia real no debe hacer. Con ese simple gesto, se ganó elogios y fue calificada como una mujer "humilde" y "realista". No obstante, en los últimos días fue cuestionada por ir a Wimbledon y pedir que no le saquen fotos ya que estaba allí a "título privado". La reforma de su nuevo hogar en Windsor por un valor de más de USD 3 millones con dinero de los contribuyentes también generó enojo.