Además, Quaid contó que recibió una llamada del entonces presidente Bill Clinton para saber cómo estaba con separación. "Cuando se anunció que me iba a divorciar, me llamó desde Air Force One", reveló Quaid. "Estaba en el Atlántico justo después de que las conversaciones palestinas colapsaran. No sé cómo me encontró, pero lo hizo. Solo quería hacerme saber que estaba pensando en mí ".