El impactante momento en el que un vehículo es alcanzado por un rayo en una carretera de EEUU

Un auto es impactado por un rayo en una carretera

Cuando el fotógrafo y cazador de tormentas, Chris Riske, y su amigo, More Pi, salieron en la búsqueda de imágenes para para su canal de Youtube, no imaginaron que serían parte de la noticia en sus propios registros.

“¡ Esta es una loca imagen única en la vida de un auto que es golpeado por un rayo !” describió el también youtuber al presentar su publicación.

En el video se puede ver como Chris permanecía estacionado en la orilla de una carretera, en la localidad de Gilmore City, en Iowa. Mientras el otro vehículo, un Toyota Prius, fue alcanzado por una centella al realizar una maniobra bajo la tormenta.

“Historia: mi amigo fue alcanzado por un rayo el 12 de abril de 2022 en Iowa durante una persecución por una tormenta. Simplemente estaba grabando en esa dirección cuando sucedió”, explicó también al pie del video en su canal.

Un caza tormentas y su amigo fueron sorprendidos por una descarga eléctrica cuando intentaban capturar imágenes de tornados

Aunque a simple vista el momento es casi imperceptible, al reproducir a menor velocidad el video se puede apreciar claramente como el rayo impacta en la parte trasera del techo del rodado.

La descarga deja a su paso algunas chispas que caen al pavimento y un poco de humo sobre el techo del auto que rápidamente se desvanece.

“Oh Dios mío, oh Dios mío”, es lo único que atina a decir el fotógrafo mientras registraba inesperadamente lo sucedido.

Pese a la sorprendente imagen el conductor del vehículo resultó ileso, según contó el youtuber.

“Su automóvil fue inmovilizado y aún se está trabajando en él. ¡LOCO!”, dijo para finalizar su historia.

MUERTE EN CASA

Esta semana una mujer de 20 años murió en Arkansas luego de que un árbol cayó sobre su casa mientras las fuertes tormentas azotaban el estado y un posible tornado arrancaba los tejados de las viviendas de Alabama, dijeron las autoridades.

La muerte de la mujer se produjo el miércoles como parte de un estallido de mal tiempo de varios días y que provocó tornados, vientos fuertes y granizo enorme en partes del centro y el sur de Estados Unidos.

Un posible tornado arrancó los tejados de las casas de una comunidad de viviendas públicas y salpicó de escombros los coches el miércoles por la noche en el condado rural de Greene, Alabama, a unos 145 kilómetros al suroeste de Birmingham. Billy Hicks, que vive en la zona, dijo a WBMA-TV que estaba acostado cuando escuchó una ráfaga de viento que duró únicamente unos segundos.

“Me levanté de un salto y me puse la ropa, me puse los zapatos cuando todo terminó. Me acerqué a la puerta lateral y miré al otro lado de la calle. Supe que algo había impactado todas estas casas”, comentó Hicks, que se subió a su auto para buscar a los vecinos.

En cuanto al deceso en Arkansas, la mujer murió cuando un árbol se derrumbó sobre su casa en Rison poco después de las 16:30 del miércoles, inmovilizándola en el sofá, informó Stephen McClellan, coordinador de manejo de emergencias del condado de Cleveland. Rison está a unas 55 millas (90 kilómetros) al sur de Little Rock.

(Con información de AP)

SEGUIR LEYENDO: