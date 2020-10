MINUTO A MINUTO: el debate entre los candidatos a vicepresidente de Estados Unidos

Minuto a minuto del debate entre Kamala Harris y Mike Pence:

Los dos candidatos a vicepresidente de los Estados Unidos se enfrentarán este miércoles en el que será el único debate entre ambos. Los compañeros de fórmula del presidente Donald Trump y Joe Biden, Mike Pence y Kamala Harris, respectivamente, se chocarán en la ciudad de Salt Lake City, en el estado de Utah.

El evento estará marcado por el asunto que ha dominado la conversación política estadounidense desde el pasado viernes: el positivo de Covid-19 de Donald Trump. El hecho se verá plasmado de manera tangible en el escenario: ambos candidatos estarán separados por una mampara de plexiglás y la distancia entre ellos se verá aumentada a cuatro metros con el objetivo de reducir la posibilidad de contagios.

El equipo de Pence había rechazado la medida, pero finalmente terminó accediendo el martes por la noche. El actual vicepresidente informó que todos sus tests han dado negativos desde el anuncio del presidente y de los numerosos otros funcionarios de la Casa Blanca y allegados al mandatario que también han contraído la enfermedad. Harris también ha dado negativo en todos sus últimos tests.

No obstante, expertos consultados por la agencia AFP indicaron que las barreras no implican descartar completamente el riesgo de contagio. “Los aerosoles viajarán fácilmente entre las mamparas e incluso pueden acumularse en remolinos invisibles detrás de ellas, empeorando la situación, no mejorándola”, dijo Donald Milton, profesor de salud ambiental de la Universidad de Maryland.

Se espera que Harris dedique buena parte de su tiempo ante el micrófono para fustigar a su contrincante, quien además es el jefe del grupo dedicado a combatir la pandemia. La senadora por California, además, tiene la oportunidad de exponer sus dotes oratorias obtenidas durante su tiempo como fiscal de la ciudad de San Francisco y el estado de California. Harris tuvo un desempeño estelar en los debates de la primaria demócrata, aunque después no se tradujo en una mayor intención de voto.

Pence, por su parte, cuenta entre sus antecedentes un sólido desempeño en el debate entre candidatos de 2016 y su experiencia como locutor de radio.

