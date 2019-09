"Está bien, no debería estar hablando con nadie pero […] esto es lo que está ocurriendo en realidad. Estoy triste y devastada por los cargos presentados y sigo manteniendo que son cargos falsos. Familiares y amigos, ustedes deciden si lo que están leyendo es real o falso. He tenido que venir aquí para confirmar que no me han detenido y mi abogado me asegura y me ha confirmado que no hay orden de arresto", escribió el lunes Kristine Barnett en su cuenta de Facebook, para desmentir la información de algunos medios de comunicación que publicaron que ya había sido detenida.